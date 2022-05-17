Наглядно увидеть, как выглядит “русский мир” — в Украине создали VR-музей памяти войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 мая 2022, 15:00
VR-музей війни

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