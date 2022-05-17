Наглядно увидеть, как выглядит “русский мир” — в Украине создали VR-музей памяти войны

Российские военные уничтожали украинские города, убивали и пытали людей. Весь мир узнал о зверствах в Буче, десятки правоохранителей фиксировали военные преступления, а люди помогают их собирать.

Во время оккупации Киевской области десятки тысяч людей потеряли свой дом, ведь россияне просто целили снарядами в здания.

Теперь каждый может посмотреть на разрушенные города. В сотрудничестве с проектом Війна впритул фиксируются разрушения, чтобы запомнить и показать потомкам, какой ценой боремся за свободу и независимость.

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Именно с этой целью создан VR-музей памяти войны.

С помощью 3D-туров посетители портала Мандруй Київщиною смогут попасть в ужасную реальность, которую принесла с собой война в Бучу, Гостомель, Горенку, Бородянку, Ирпень и другие города и села.

В оккупированных городах Киевской области убили сотни людей. Ранее мы рассказывали историю могильщика Игоря Середы, который хоронил людей во время оккупации в Буче.