Наочно побачити, як виглядає “руський мір” — в Україні створили VR-музей пам’яті війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Травня 2022, 15:00
VR-музей війни

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