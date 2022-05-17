Наочно побачити, як виглядає “руський мір” — в Україні створили VR-музей пам’яті війни

Російські військові знищували українські міста, вбивали та катували людей. Весь світ дізнався про звірства в Бучі, десятки правоохоронців фіксували воєнні злочини, а люди допомагають їх збирати.

Під час окупації Київщини десятки тисяч людей втрати свій дім, адже росіяни просто цілили снарядами в будівлі.

Тепер кожен може подивитися на зруйновані міста. У співпраці з проектом Війна впритул фіксуються руйнації, щоб запам’ятати та показати нащадкам, якою ціною ми виборюємо свободу та незалежність.

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Саме з цією метою створено VR-музей пам’яті війни.

За допомогою 3D-турів відвідувачі порталу Мандруй Київщиною зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла з собою війна в Бучу, Гостомель, Горенку, Бородянку, Ірпінь та інші міста й села.

В окупованих містах Київщини вбили сотні людей. Раніше ми розповідали історію гробаря Ігоря Середи, що ховав людей під час окупації в Бучі.