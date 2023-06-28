Обрезка крыжовника летом: как провести и что для этого нужно — пошаговая инструкция

Крыжовник имеет тягу к побегообразованию, потому нуждается в регулярных обрезках. Особенно важно правильно обрезать кустарник после сбора ягод. Как правильно обрезать крыжовник летом самостоятельно — читай в материале.
После сбора урожая летом нужно проводить обрезку кустарника в несколько этапов. Первую процедуру важно проводить сразу после сбора последних ягод. А вторую — поздней осенью.
Именно тогда, когда с крыжовника опадет вся листва, но до наступления настоящего похолодания остается 1-2 месяца. Конкретный срок напрямую зависит от особенностей климатических условий регионов.
Важно, что если ты хочешь делать обрезку весной, то это может повредить плодоношению. У куста не будет достаточно сил на формирование и рост ягод. Поэтому обрезки делай лучше летом и осенью.
Кроме классического, наиболее популярны два метода обрезки:
Но по мнению садоводов, самая эффективная обрезка — именно классическая. Для того чтобы воспользоваться методом, следуй пошаговой инструкции:
Так как обрезка крыжовника летом вызывает стресс у растения, ему нужно помочь легче его пережить. А именно — вносить всякие подкормки. Например:
Раньше мы рассказывали, как ухаживать за гортензией в горшке и что для этого нужно.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!