Обрезка крыжовника летом: как провести и что для этого нужно — пошаговая инструкция

Крыжовник имеет тягу к побегообразованию, потому нуждается в регулярных обрезках. Особенно важно правильно обрезать кустарник после сбора ягод. Как правильно обрезать крыжовник летом самостоятельно — читай в материале.

Обрезка крыжовника летом: когда это нужно делать

После сбора урожая летом нужно проводить обрезку кустарника в несколько этапов. Первую процедуру важно проводить сразу после сбора последних ягод. А вторую — поздней осенью.

Именно тогда, когда с крыжовника опадет вся листва, но до наступления настоящего похолодания остается 1-2 месяца. Конкретный срок напрямую зависит от особенностей климатических условий регионов.

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Обрезка крыжовника летом после сбора урожая: пошаговая инструкция

Важно, что если ты хочешь делать обрезку весной, то это может повредить плодоношению. У куста не будет достаточно сил на формирование и рост ягод. Поэтому обрезки делай лучше летом и осенью.

Кроме классического, наиболее популярны два метода обрезки:

штамбовый;

шпалерный.

Но по мнению садоводов, самая эффективная обрезка — именно классическая. Для того чтобы воспользоваться методом, следуй пошаговой инструкции:

Обрежь ветки на 1/3, оставляя 3-4 почки. Прикорневые побеги внимательно осмотри и удали слабые, больные. Можно оставить 3-5 сильных, качественных побега. Удаляй все растущие вниз и внутрь ветки, чтобы не вызывать загущения куста.

Уход после обрезки крыжовника: основные правила

Так как обрезка крыжовника летом вызывает стресс у растения, ему нужно помочь легче его пережить. А именно — вносить всякие подкормки. Например:

Органические и минеральные вещества. Они помогают растению быстрее восстановиться. После летней обрезки проводи подкормку не только весной и осенью, но и летом. Вноси удобрения в виде раствора вокруг куста: перепревший навоз, мочевину, нитрофоски, калийные и фосфорные удобрения. И увеличь количество поливов. Не забудь замазать срезы простым садовым варом. Очень большие по диаметру предварительно обработай марганцовкой.

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