Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек

Прошло практически 20 лет со дня, когда мир увидел первую серию культового сериала Отчаянные домохозяйки. И действительно американский телесериал, который создал Марк Черри, стал любимым для нескольких поколений.
Любимые героини и герои произрастали вместе с нами, сюжет обучал истинам жизни. Но все они — изменились.
Как выглядят актеры и актрисы из отчаянных домохозяек ныне и какими их запомнили мы, рассказываем дальше.
Фото: IMDb
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Teri Hatcher (@officialterihatcher)
Допис, поширений Teri Hatcher (@officialterihatcher)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)
Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Brenda Strong (@strongbrenda)
Допис, поширений Brenda Strong (@strongbrenda)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nicollette Sheridan (@nicollettesheridan)
Допис, поширений Nicollette Sheridan (@nicollettesheridan)
Не только этот культовый сериал сформировал вокруг себя целую культуру ценителей. Раньше мы рассказывали тебе о стиле одежды героев сериала Друзья и как его повторить.
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