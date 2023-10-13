Прошло практически 20 лет со дня, когда мир увидел первую серию культового сериала Отчаянные домохозяйки. И действительно американский телесериал, который создал Марк Черри, стал любимым для нескольких поколений.

Любимые героини и герои произрастали вместе с нами, сюжет обучал истинам жизни. Но все они — изменились.

Как выглядят актеры и актрисы из отчаянных домохозяек ныне и какими их запомнили мы, рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Как выглядели актеры и актрисы из отчаянных домохозяек и как выглядят сейчас

Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп)

Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек / 2 Фотографии

Терри Гетчер (Сьюзан Мейер)

Фелисити Гаффман (Линетт Скаво)

Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек / 2 Фотографии

Ева Лонгория (Габриэль Солис)

Даг Севант (Том Скаво)

Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек / 2 Фотографии

Бренда Стронг (Мэри Элис Янг)

Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис)

Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек / 2 Фотографии

Николет Шеридан (Иди Бритт)

Андреа Боуэн (Джули Мейер)

Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек / 2 Фотографии

Джеймс Томас Дентон (Майк Дельфино)

Тогда и сейчас: как изменились актеры и актрисы культовых Отчаяных домохозяек / 2 Фотографии

Не только этот культовый сериал сформировал вокруг себя целую культуру ценителей. Раньше мы рассказывали тебе о стиле одежды героев сериала Друзья и как его повторить.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.