Минуло практично 20 років з дня, коли світ побачив першу серію культового серіалу Відчайдушні домогосподарки. І насправді американський телесеріал, який створив Марк Черрі, став улюбленим для кількох поколінь.

Улюблені героїні та герої виростали разом з нами, сюжет навчав істин життя. Та всі вони — змінилися.

Як виглядають актори та акторки з Відчайдушних домогосподарок нині і якими їх запам’ятали ми, розповідаємо далі.

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Як виглядали актори та акторки з Відчайдушних домогосподарок і який вигляд мають зараз

Марсія Кросс (Брі Ван Де Камп)

Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок / 2 Фотографії

Тері Гетчер (С’юзан Меєр)

Фелісіті Гаффман (Лінетт Скаво)

Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок / 2 Фотографії

Єва Лонгорія (Габріель Соліс)

Даг Севант (Том Скаво)

Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок / 2 Фотографії

Бренда Стронг (Мері Еліс Янг)

Рікардо Антоніо Чавіра (Карлос Соліс)

Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок / 2 Фотографії

Ніколет Шерідан (Іді Брітт)

Андреа Боуен (Джулі Меєр)

Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок / 2 Фотографії

Джеймс Томас Дентон (Майк Дельфіно)

Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок / 2 Фотографії

Не лише цей культовий серіал сформував навколо себе цілу культуру поціновувачів. Раніше ми розповідали тобі про стиль одягу героїв серіалу Друзі та як його повторити.

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