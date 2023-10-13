Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок

Минуло практично 20 років з дня, коли світ побачив першу серію культового серіалу Відчайдушні домогосподарки. І насправді американський телесеріал, який створив Марк Черрі, став улюбленим для кількох поколінь.
Улюблені героїні та герої виростали разом з нами, сюжет навчав істин життя. Та всі вони — змінилися.
Як виглядають актори та акторки з Відчайдушних домогосподарок нині і якими їх запам’ятали ми, розповідаємо далі.
Фото: IMDb
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Teri Hatcher (@officialterihatcher)
Допис, поширений Teri Hatcher (@officialterihatcher)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)
Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Brenda Strong (@strongbrenda)
Допис, поширений Brenda Strong (@strongbrenda)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nicollette Sheridan (@nicollettesheridan)
Допис, поширений Nicollette Sheridan (@nicollettesheridan)
Не лише цей культовий серіал сформував навколо себе цілу культуру поціновувачів. Раніше ми розповідали тобі про стиль одягу героїв серіалу Друзі та як його повторити.
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