Подкормка моркови в июне: что нужно овощам для активного роста

Морковь считается неприхотливой культурой. Она хорошо развивается и растет тогда, когда ее вовремя поливают и вносят удобрения.

Подкормка моркови в июне: как ее осуществить и какие средства использовать — читай в материале.

Чем подкормить морковь для роста и в чем она нуждается

Для правильного роста овощ нуждается в таких веществах:

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Фосфор. Его лучше использовать после первого летнего месяца. Он способствует правильному формированию плодов и увеличению их плотности. Калий. Он нужен моркови всегда. Именно калий стабилизирует обменные процессы. Марганец. Также подкармливают бором в июле. Эти вещества нужны для твердости моркови.

Как правильно удобрять морковь: основные правила

Начинают подкармливать морковь с началом лета. Перед этим грунт нужно прорыхлить и выбрать период стабильной температуры. Удобрять морковь нужно во время полива. Таким образом питательные вещества лучше усваиваются корнеплодами. Если ты покупаешь удобрения для моркови, то следи за тем, чтобы в них были зола, бор, азот, фосфор и калий.

Сколько раз нужно подкармливать морковь

За все время роста растение нужно подкармливать до пяти раз. Первые основные подкормки нужно делать в июне. Именно тогда начинается начальная фаза роста растения. Тогда необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

Чем подкормить морковь в июне: народные и профессиональнее средства

Мочевина. Ее нужно вносить в самом начале, после посадки. Ее разводят в 10 л воды, и добавляют туда калийную магнезию, суперфосфат. Затем поливают этой смесью во время дождей. Нитрофоска. Она нужна для начальной подкормки. Просто возьми 1/2 ст.л. нитрофоски, растворенной в половине ведра воды. Полей и обработай сразу после дождя. Куриный помет. Это — хороший натуральный вид удобрения. Лучше всего им удобрять землю до посадки. Для этого возьми 2 ст.л. куриного помета и смешай с 1 ч.л. нитрофоски. Добавь туда 10 л воды. Можно таким средством поливать почву, а также опрыскивать полученной смесью при помощи лейки. Зола. Такой вид подкормки также идеально подходит для самого первого периода перед посадкой. Возьми два стакана пепла или четыре стакана золы и всыпь в 2 л кипятка, настаивай сутки. Затем верхнюю часть настоя вылей в лейку, а потом влей еще 5 л воды и несколько капель марганцовки. Поливай лучше вечером, но на влажную почву. Соляной раствор. Его используют при посадке моркови. Просто возьми ведро воды, раствори в нем 1 ч.л. соли в расчете на квадратный метр грядки. Поливай не под корень, а только между рядами.

Но не меньше садоводам хочется поскорее отведать и клубнику. Перед этим о ней тоже нужно позаботиться. Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

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