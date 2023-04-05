Что подарить другу на День рождения: оригинальные и креативные идеи

У твоего друга скоро День рождения и ты в раздумьях, что ему подарить? Ведь хочется, чтобы подарок был нужен и понравился товарищу. И если на вопрос, что подарить на День рождения, он отвечает ничего не надо или не знаю, тогда ты пришел по адресу! Нельзя же оставлять близкого человека в его день без подарка.

Мы расскажем об интересных и неординарных идеях подарков на День рождения, которые могут понравиться твоему другу.

Что можно подарить другу на День рождения

Музыкальный инструмент

Гитара, например, может быть отличным подарком для друга, если он интересуется музыкой. Особенно, если он уже играет на гитаре или ты знаешь, что он давно мечтал об инструменте. Это может быть очень личным подарком, который показывает, что ты хорошо знаешь своего друга и поддерживаешь его увлечения.

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Но не гитарой единой. Присмотрись к музыкальным инструментам получше.

Подарок-эксперимент

А почему бы не подарить ему что-то необычное и интерактивное? Речь о наборе для приготовления коктейлей, который содержит рецепты и ингредиенты для нескольких различных коктейлей. Это может стать отличным подарком для твоего друга, если он любит готовить или интересуется изготовлением коктейлей и любит экспериментировать.

Также такой набор может быть хорошим способом провести время вместе с друзьями, готовя и наслаждаясь коктейлями вместе.

Эмоциональный подарок

Фотокнига с общими воспоминаниями и фотографиями от первых дней дружбы до настоящего, или книга, которую ты написал самостоятельно о ваших лучших совместных моментах и приключениях вместе. Или же можно все это совместить. Здесь все зависит от твоей фантазии.

Но мы уверены, что такой подарок не оставит равнодушным никого и заставит перелистывать страницы твоего подарка еще не один раз.

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Одежда

Футболка или худи могут стать недорогим, но очень ценным подарком. Кстати, можешь потратить немного больше времени и персонализировать этот подарок. Например, напечатай на одежде совместное фото, логотип любимой музыкальной группы или фразу, которую понимаете только вы вдвоем.

Курсы или мастер-класс

За последние годы в сети набрали широкую популярность различные курсы, поскольку многих привлекает возможность освоить новую профессию, усовершенствовать знания и навыки или найти новое хобби. Сейчас их выбор просто огромен: IT, кулинарные курсы, мастер-класс по вокалу или игре на музыкальном инструменте и тому подобное. Все зависит от увлечений и предпочтений твоего товарища!

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