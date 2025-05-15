Что нельзя дарить на день рождения: десять вещей, которых следует избегать

Подарок — не просто знак уважения. Даря его, ты будто делишься энергией, передавая что-то хорошее, а может и нет.

Издавна у всех народов существуют определенные приметы и предрассудки относительно подарков на день рождения. Мы собрали для тебя топ-10 подарков, которых лучше избегать, и готовы объяснить почему.

Так что же нельзя дарить на день рождения — читай в материале.

Что нельзя дарить на день рождения

Часы

Они считаются нехорошим знаком, особенно в странах Восточной Азии, например в Китае или Японии. Часы символизируют текущее время, и в некоторых традициях это связывают с отсчетом времени до смерти.

Нож или любой острый предмет

Еще один подарок, который нельзя дарить в день рождения. Нож может символизировать разрыв в отношениях или конфликты. Поэтому, если уж даришь нож, передай его за монетку. Считается, что это нейтрализует отрицательное значение.

Пустую коробку, кошелек

Такой подарок — знак пустоты, нехватки благополучия и может подсознательно вызвать неприятные эмоции. Дарить что-то пустое на день рождения почти так же, как не дарить ничего.

Цветы желтого цвета

Традиционно они символизируют разлуку или измену, поэтому лучше избегать желтых цветов, если хочешь пожелать счастья и радости.

Парные вещи

Бытуют предрассудки, что нельзя дарить парные вещи. Например, пара тапочек или парные чашки могут намекать на разделение или наоборот — вызвать дискомфорт, если человек не в отношениях.

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Что категорически нельзя дарить на день рождения

Зеркало

Существует поверье, что зеркало отражает энергию человека, и подаренное зеркало может означать разделение, разрыв связи и даже несчастье. Поэтому его нельзя дарить, чтобы не навлечь невзгоды.

Куклы или игрушки ручной работы

Иногда такие подарки связывают с волшебством и магией. Особенно если это не просто игрушка, а что-то, что выглядит немного жутко или странно. Такие вещи могут забирать энергию или нести плохую энергетику.

Полотенце

Считается, что полотенце символизирует слезы и уныние. Поэтому, по мнению многих, его нельзя дарить на день рождения, чтобы не желать человеку печали и разочарований.

Черную одежду

Дарить на день рождения черную одежду тоже не очень уместно. Черный цвет ассоциируется с грустью, трауром и концом чего-либо, поэтому этот подарок может вызвать неприятные ассоциации.

Драгоценности или деньги без упаковки

Хотя это и звучит странно, дарить деньги без символического конверта или драгоценности без элегантной упаковки считается невежливым. Это может походить на знак безразличия или неискренности.

В целом, каждый подарок несет свою энергетику, и даже обычная мелочь может иметь глубокое символическое значение. Поэтому лучше заранее поинтересоваться, что значит та или иная вещь и подумать, можно ли ее дарить на день рождения.

Раньше мы рассказывали, что подарить парню и девушке в день рождения.

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