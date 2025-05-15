Що не можна дарувати на день народження: десять речей, яких варто уникати

Подарунок — не просто знак поваги. Даруючи його, ти ніби ділишся енергією, передаючи щось хороше, а може — і ні.

Здавна у всіх народів існують певні прикмети та забобони щодо подарунків на день народження, Ми зібрали для тебе топ-10 подарунків, яких краще уникати, і готові пояснити, чому.

Тож, що не можна дарувати на день народження — читай у матеріалі.

Що не можна дарувати на день народження

Годинник

Він вважається недобрим знаком, особливо в країнах Східної Азії, наприклад, у Китаї чи Японії. Годинник символізує час, що тече, і у деяких традиціях це пов’язують із відліком часу до смерті.

Ніж або будь- який гострий предмет

Ще один подарунок, який не можна дарувати на день народження. Ніж може символізувати розрив у стосунках або конфлікти. Тому, якщо вже даруєш ніж, передай його за монетку. Вважається, це нейтралізує негативне значення.

Порожню коробку чи гаманець

Такий подарунок — знак пустоти, браку благополуччя і може підсвідомо викликати неприємні емоції. Дарувати щось порожнє на день народження — майже так само, як не дарувати нічого.

Квіти жовтого кольору

Традиційно вони символізують розлуку чи зраду, тому їх краще уникати, якщо хочеш побажати щастя і радості.

Парні речі

Існують забобони, що не можна дарувати парні речі. Наприклад, пара домашніх капців чи парні чашки можуть натякати на розділення або навпаки — спричинити дискомфорт, якщо людина не у стосунках.

Що категорично не можна дарувати на день народження

Дзеркало

Існує повір’я, що дзеркало нібито відбиває енергію людини, і як подарунок може означати розділення, розрив зв’язку та навіть нещастя. Тому його не можна дарувати, щоб не накликати негаразди.

Л яльки чи іграшки ручної роботи

Інколи такі подарунки пов’язують із чаклунством та магією. Особливо якщо це не просто іграшка, а щось, що є трохи моторошним або дивним. Такі речі можуть забирати енергію чи нести погану енергетику.

Рушник

Вважається, що рушник символізує сльози і смуток. Тож на думку багатьох, його не можна дарувати на день народження, щоб не бажати людині печалі та розчарувань.

Чорний одяг

Дарувати на день народження чорний одяг теж не дуже доречно. Чорний колір асоціюється з сумом, жалобою і кінцем чогось, тому цей подарунок може викликати неприємні асоціації.

Коштовності або гроші без упаковки

Хоча це і звучить дивно, дарувати гроші без символічного конверта або коштовності без елегантної упаковки вважається неввічливим. Це може скидатися на знак байдужості чи нещирості.

Загалом, кожен подарунок несе свою енергетику, і навіть звичайна дрібниця може мати глибоке символічне значення. Тому краще завчасно поцікавитися, що означає та чи інша річ і подумати, чи можна її дарувати на день народження.

Раніше ми розповідали, що подарувати хлопцю та дівчині на день народження.

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