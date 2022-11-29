От новогоднего символизма до актуальных потребностей — что подарить коллеге на Новый год

Перед Новым годом, наверное, каждый ломает голову над подарками. Кроме того, что нужно выбрать их для семьи, хорошо бы еще и коллегам сделать приятно.

Во многих компаниях практикуют игру Тайный Санта. Так каждый остается с подарком, можно даже установить денежные ограничения, чтобы не тратить много денег.

Мы расскажем, что можно подарить коллеге на Новый год.

Сейчас также смотрят

Новогодний символизм

Зима — это холод. Первое, что приходит в голову, — подарить коллеге теплый новогодний яркий плед / мини-плед / пончо. Если большим пледом можно согреться дома, то маленький окутает теплом в офисе, когда морозно.

Еще одним классным подарком может быть чашка. Сейчас их существуют множество самых разнообразных: в форме пряника, елки, Санты. Которые меняют цвет, светятся, измеряют температуру.

Можно индивидуализировать подарок и подарить коллеге чашку с ее (его) культовой фразой, фото или любимым фильмом.

Другой вариант — новогодний чехол для ноутбука или индивидуальный с той же фразой или фотографией.

Еще один набирающий популярность подарок — экокуб. Из него можно вырастить ту же елку или даже хлопок. Экокуб с хлопком на пике популярности. Интересно, почему?

Подарок под хобби

Если ты долго не можешь придумать, что подарить коллеге, вспомни, чем он (она) любит заниматься. Если ему (ей) по душе путешествия — пригодится карта, на которой можно стирать или обозначать страны, в которых уже был(-а).

Если человек страстный(-ая) кофеман(-ка) или любитель(-ница) чайных церемоний, то подари коллеге набор качественного чая или кофе. Или турку, мини-кофеварку, хороший стеклянный или глиняный заварной чайник.

Также хорошим подарком, который может помочь расслабиться и очистить мысли, является картонный 3D-конструктор. Существуют разные модели известных архитектурных сооружений: Колизей, Эйфелевая башня, Нотр-Дам де Пари и т.д.

Это позволяет сменить род занятий, а также дома всегда будет красивый декор в виде маленькой копии чего-то большого и известного.

Если у человека нет хобби, можешь помочь его найти и подарить сертификат на мастер-класс по рисованию, лепке глиной, фотографии, резьбе по дереву и т.д.

Актуальные подарки

Не забываем об актуальных подарках. Сейчас украинцы живут в экстремальных условиях, когда несколько суток может не быть света, воды и тепла.

Поэтому хорошими подарками этой зимой будут термосы, термочашки, павербанки, гирлянды на батарейках и набор свечей.

Ранее мы рассказывали, что можно подарить родителям на Новый год.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!