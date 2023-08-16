Время еще есть! Топ-15 эмоциональных идей, которые ты можешь воплотить до конца лета

Иногда можно поспорить, что скорость света самая большая. Ведь здесь не учитывалась скорость лета, которое почти прошло. Мы ждем этот сезон, чтобы наполнить его эмоциями и воспоминаниями, но часто бывает так, что лето проносится незаметно.

Что нужно успеть до конца лета: топ-15 интересных идей

За работой и другими делами не замечаешь, что на календаре уже середина августа. До осени осталось две недели, а это значит, что у тебя есть считанные теплые деньки, чтобы наполнить их радостью, воспоминаниями и приятными эмоциями.

Однако, что следует успеть к концу лета? Если идеи не идут в голову, мы собрали для тебя подборку приятных, полезных и интересных дел, которые ты можешь воплотить в любом городе или селе.

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Эти идеи достаточно доступные, поэтому тебе не понадобится много денег, чтобы получить новые эмоции. А еще — они универсальные. Ведь радости, вдохновения и морального отдыха заслуживает каждый и каждая.

Сходить на пикник с самыми родными. Кстати, читай, как организовать пикник в разных стилях.

Сходить на рыбалку, покормить уток, увидеть диких зверей или посетить заповедную зону.

Сделать благотворительное дело и поделиться заботой и добром с кем-нибудь.

Собрать букет полевых цветов, ягоды или грибы (помни про безопасность).

Искупаться в реке или море, даже если оно Киевское.

Открыть для себя новую локацию в родном городе.

Пригласить друзей на арбуз и наслаждаться им на природе.

Сходить в поход или лес на физический и моральный ретрит.

Встретить рассвет наедине.

Сделать генеральную уборку и выбросить 10 ненужных вещей.

Добавить новых впечатлений — попробовать себя на вейкборде, сапе или прокатиться на троллее над родным городом.

Провести культурный вечер — посетить оперу, театр, выставку, концерт или стендап.

Устроить велопрогулку с братом, любимым или собственным сыном.

“Выгулять” красивое платье или костюм, который ты берег/-ла для особого случая.

Попробовать цифровой детокс на день.

Наполнить лето приятными воспоминаниями можно даже в его последние дни! Раньше мы делились подборкой культурных и интересных событий, которые ты можешь посетить.

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