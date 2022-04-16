Экскурсии для переселенцев: что предлагают украинские города

В Украине идет война с российскими оккупантами, а люди объединяют и изучают историю своей страны, несмотря на желание врага ее отнять. Так, создали экскурсии для украинцев, которые вынужденно покинули свои дома и нашли убежище в более безопасных регионах Украины.

Экскурсии для переселенцев

Львов

До конца апреля город имеет ряд прогулочных экскурсий, посвященных истории Украины, выдающимся историческим фигурам, украинским супергероям, истории Львова и его архитектурному наследию.

Предлагаемые экскурсии и условия смотри тут.

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Ровно и область

В Ровно, Остроге и Дубно 16-17 апреля, кроме бесплатных экскурсий, будут проводить различные мастер-классы, спектакли и киносеансы.

Тернополь и область

В Тернополе продолжают серию бесплатных тематических экскурсий.

Волонтеры-экскурсоводы, которые помогают своими рассказами гостям города узнать о Тернопольской области предлагают ряд экскурсий.

Также в регионе открыли свои двери для посетителей 4 объекта Национального заповедника Замки Тернопольщины.

Замок в г. Збараж – с 9.00 до 19.00

Дворец в пгт. Вишневец — с 10.00 до 19.00

Замок в г. Теребовля — с 10.00 до 19.00

Замок в г. Скалат – с 10.00 до 19.00

А с 14 апреля начался навигационный сезон теплоходов на Тернопольском пруду. Планируется, что прогулочными маршрутами будут курсировать два судна.

При благоприятных погодных условиях первым на водное плёс Тернополя выйдет теплоход Капитан Т.Г. Парий, а в последующие недели начнет работу еще один теплоход — Герой Танцоров.

Стоимость получасовой прогулки по озеру составляет 25 грн, для детей от 6 до 12 лет включительно – 10 грн, для малышей до 6 лет включительно – поездки бесплатные.

Закарпатье

В регионе положили начало так называемым “подвешенным экскурсиям” по принципу “подвешенного кофе” — люди платят не только за свой кофе, а еще за один для того, кто не может себе его купить.

В Мукачево с 16 апреля начинают проводить подобные экскурсии для детей.

Вы можете оплатить поездку в небольшую деревню Доробратово, расположенную у подножия вулканического хребта, где есть уникальная церковь Святого Николая Чудотворца и ферма-ранчо с оленями, дикими кабанами и австралийскими страусами Ему, не только для своего ребенка, но и для нескольких детей вынужденно переехали, спасаясь от войны.

Луцк

Управление туризма и продвижения города совместно с Волынским краеведческим музеем и краеведами начали проект История имеет значение!

Это цикл лекций о различных аспектах истории города Луцка, которые будут читать историки, музейные работники и краеведы.

Кроме того, в эти выходные в Луцке предлагают бесплатные обзорные экскурсии по переселенцам по городу.

Важно! В случае воздушной тревоги во время экскурсии нужно будет немедленно пройти в укрытие, о котором сообщит экскурсовод по маршруту экскурсии.

Івано-Франковск

Каждый день в городе проходят нетипичные прогулки. Им предшествует арт-терапия, во время которой все желающие могут нарисовать открытки для наших защитников.

Подробности по ссылке: https://iftravel.com.ua/news/view/555.

Чтобы еще глубже погружаться в наше прошлое, предлагаем ряд книг об истории Украины.