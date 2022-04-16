Екскурсії для переселенців: що пропонують українські міста

В Україні триває війна з російськими окупантами, а люди єднають та вивчають історію своєї країни, попри бажання ворога її відняти. Так, створили екскурсії для українців, які вимушено покинули свої домівки та знайшли прихисток в безпечніших регіонах України.

Екскурсії для переселенців

Львів

До кінця квітня місто має низку прогулянкових екскурсій, присвячених історії України, визначним історичним постатям, українським супергероям, історії Львова та його архітектурній спадщині.

Запропоновані екскурсії та умови дивись тут.

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Рівне й область

У Рівному, Острозі та Дубно 16-17 квітня, крім безкоштовних екскурсій, проводитимуть різні майстер-класи, вистави та кіносеанси.

Тернопільщина

У Тернополі продовжують серію безкоштовних тематичних екскурсій.

Волонтери-екскурсоводи, які допомагають своїми оповідками гостям міста більше дізнатися про Тернопільщину пропонують низку екскурсій.

Також у регіоні відкрили свої двері для відвідувачів 4 об’єкти Національного заповідника Замки Тернопілля.

Замок у м. Збараж — з 9.00 до 19.00

Палац у смт. Вишнівець — з 10.00 до 19.00

Замок у м. Теребовля — з 10.00 до 19.00

Замок у м. Скалат — з 10.00 до 19.00

А з 14 квітня розпочався навігаційний сезон теплоходів на Тернопільському ставі. Планується, що прогулянковими маршрутами курсуватимуть два судна.

При сприятливих погодних умовах, першим на водне плесо Тернополя вийде теплохід Капітан Т.Г. Парій, а упродовж наступних тижнів розпочне роботу ще один теплохід – Герой Танцоров.

Вартість півгодинної прогулянки озером складає 25 грн, для дітей від 6 до 12 років включно – 10 грн, для малечі до 6 років включно – поїздки безкоштовні.

Закарпаття

У регіоні започаткували так звані “підвішені екскурсії” за принципом “підвішеної кави” – люди сплачують не тільки за свою каву, а ще за одну для того, хто не може собі її купити.

В Мукачево із 16 квітня починають проводити подібні екскурсії для дітей.

Ви можете оплатити поїздку до невеликого села Доробратова, розташованого у підніжжі вулканічного хребта, де є унікальна церква Святого Миколая Чудотворця та ферма-ранчо з оленями, дикими кабанами й австралійськими страусами Ему, не тільки для своєї дитини, а й ще для кількох дітей, які вимушено переїхали, рятуючись від війни.

Луцьк

Управління туризму та промоції міста спільно з Волинським краєзнавчим музеєм та краєзнавцями розпочали проєкт Історія має значення!

Це цикл лекцій про різні аспекти історії міста Луцька, які читатимуть історики, музейні працівники й краєзнавці.

Крім того, у ці вихідні у Луцьку пропонують безкоштовні оглядові екскурсії для переселенців містом.

Важливо! У разі повітряної тривоги під час екскурсії, потрібно буде негайно пройти в укриття, про яке повідомить екскурсовод за маршрутом екскурсії.

Івано-Франківськ

Щодня у місті проходять нетипові прогулянки. Їм передує арт-терапія, під час якої всі охочі можуть намалювати листівки для наших захисників.

Подробиці за посиланням: https://iftravel.com.ua/news/view/555.

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