Когда закончатся морозы в Украине: синоптик Наталья Диденко поделилась точным прогнозом

В Украину пришли лютые холода: воздух стал ледяным, а термометры показывают рекордно низкие температуры. Города и села оказались в ледяном панцире.

Как долго будут держаться и когда закончатся сильные морозы в Украине, Вікна-новини спросили у известного синоптика Натальи Диденко.

Когда закончатся сильные морозы в Украине

Наталья Диденко охотно поделилась сдержано-оптимистичным прогнозом:

Сегодня, 2 февраля, а также 3 и 4 февраля в Украине еще будут держаться не просто сильные, а очень сильные морозы.

Ночные температуры воздуха, например, в северной части Украины, местами в центральных областях, понизятся до 28–29 градусов, а местами при дополнительном охлаждении от антициклона — и до минус 30.

Дневная температура воздуха также будет очень низкой, минус 12–18 градусов.

С 5 февраля ожидается ослабление морозов. Морозы еще не закончатся, это еще не потепление, но заметное ослабление морозов.

Очень сильных холодов не прогнозируется. Если, например, сейчас ночью где-то 20–27 градусов, то тогда ночью будет, возможно, минус 9, минус 12, а днем минус 3, минус 7 градусов, — говорит синоптик.

Что вызвало сильное похолодание в начале февраля 2026

Причиной морозов, которые накрыли всю Украину, является Арктика, — говорит Наталья. К нам пришла холодная воздушная масса арктического происхождения.

И дополнительно температура воздуха понижалась и будет понижаться от того, что антициклон вызывает преимущественно безоблачную ясную погоду, особенно ночью. При этих ночных прояснениях облака уже не закрывают небо, словно забралом, от морозов.

Дополнительное такое ночное выхолаживание плюс арктический воздух и дало такой результат.

2 февраля — праздник Сретение: предвещает ли он весну

В этом году мы отмечаем Сретение 2 февраля, еще буквально пару лет назад оно приходилось на 15 февраля. Даты меняются, и можно ли говорить о символической встрече зимы с весной, если на улице такие холода?

Синоптик считает, что говорить можно лишь условно, хотя бы потому, что февраль значительно ближе к весне, чем, скажем, декабрь или январь.

Но пока мечтать о приходе ранней весны не стоит, это очень рано, — замечает Наталья.

Морозы еще не заканчиваются, похолодание продолжается, и не исключено, что после этого ослабления морозов придет новая волна холода.

