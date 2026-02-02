Коли закінчаться морози в Україні: синоптикиня Наталка Діденко поділилася точним прогнозом

В Україну прийшли люті холоди: повітря стало крижаним, а термометри показують рекордно низькі температури. Міста і села опинилися в льодовому панцирі.

Як довго триватимуть і коли закінчаться сильні морози в Україні, Вікна-новини запитали у відомої синоптикині Наталки Діденко.

Коли закінчаться сильні морози в Україні

Пані Наталія охоче поділилася стримано-оптимістичним прогнозом:

Сьогодні, 2 лютого, а також 3 та 4 лютого в Україні ще триватимуть не просто сильні, а дуже сильні морози.

Нічні температури повітря, наприклад, у північній частині України, подекуди й у центральних областях, знизяться до 28-29 градусів, а місяцями при додатковому охолодженні від антициклону й до -30.

Денна температура повітря також буде дуже низька, -12-18 градусів.

З 5 лютого очікується послаблення морозів. Морози ще не закінчаться, це ще не потепління, але відчутне послаблення. Дуже сильних холодів не прогнозується. Якщо, наприклад, зараз вночі десь -20-27 градусів, то тоді вночі буде, можливо, -9–12, а в день -3–7 градусів, — говорить синоптикиня.

Що викликало сильне похолодання на початку лютого 2026

Причиною морозів, які накрили всю Україну, є Арктика, — каже пані Наталія. — До нас прийшла повітряна холодна маса арктичного походження.

І додатково температура повітря знижувалася і знижуватиметься від того, що антициклон зумовлює переважно безхмарну ясну погоду, особливо вночі. При цих нічних проясненнях хмари вже не закривають небо, ніби забралом, від морозів.

Додаткове ось таке нічне вихолодження плюс арктичне повітря і дало такий результат.

2 лютого — свято Стрітення: чи віщує воно весну

Цьогоріч ми відзначаємо Стрітення 2 лютого, а ще буквально пару років тому воно припадало на 15 лютого. Дати змінюються, і чи можна говорити про символічну зустріч зими і з весною, якщо на вулиці такі холоди?

Синоптикиня вважає, що говорити можна лише умовно, хоча б тому що лютий значно ближче до весни, ніж, скажімо, грудень чи січень.

Але поки що мріяти про прихід ранньої весни не варто, це дуже зарано, зауважує пані Наталія:

Морози ще не закінчуються, похолодання триває, і не виключено, що після цього послаблення морозів прийде нова хвиля холоду.

