Кто победит на Олимпийских играх 2026: шансы стран на медали — прогнозы букмекеров

Зимние Олимпийские игры 2026 уже на пороге: они пройдут в Милане и Кортине, начиная с 6 февраля 2026 года, после торжественного открытия.

Сборная Украины на Зимних Олимпийских играх 2026 состоит из 46 спортсменов. Имеют ли украинцы шансы на медали и кто победит на Олимпиаде 2026 — прогноз букмекеров в материале.

Кто победит на Олимпийских играх 2026 — прогноз букмекеров

Thesportsbetnetwork опубликовал коэффициенты для основных ставок на Олимпиаду и трекер медалей.

Позиции стран в их списке выглядят следующим образом:

Наибольшие шансы на золотые медали на Зимних Олимпийских играх 2026

Норвегия -155

Германия +450

США +550

Канада +600

Италия +1300

Нидерланды +2200

Швейцария +2500

Швеция +5000

Франция +5000

Китай +10000

Япония +20000

Австрия +20000

Южная Корея +50000

Великобритания +50000

Словения +100000

Финляндия +100000

Чехия +150000

Болгария +200000

Польша +200000

Ирландия +200000

Австралия +200000

Наибольшие общие коэффициенты на медали на Зимних Олимпийских играх 2026

Норвегия -335

Германия +450

США +700

Канада +1400

Италия +3300

Нидерланды +6600

Китай +6600

Франция +6600

Швейцария +6600

Австрия +8000

Швеция +10000

Япония +15000

Кто победит на Олимпийских играх 2026 — прогноз букмекеров по количеству золотых медалей

Норвегия – 16,5

США – 13,5

Германия – 12,5

Канада – 8,5

Нидерланды – 7,5

Швеция – 6,5

Швейцария – 5,5

Олимпийские игры 2026 — прогноз букмекеров для Украины

Украинские спортсмены будут выступать в таких дисциплинах, как биатлон, фристайл, лыжные гонки, горнолыжный спорт и санный спорт.

Но их шансы на медали букмекеры оценивают как невысокие. Украинцы попадают в категорию “андердогов”, то есть вероятность завоевать золото или любую медаль в глобальном прогнозе очень мала.

Например, в биатлоне шансы украинцев оцениваются коэффициентами +10000–+50000, что означает, что победа считается маловероятной.

Читай также о составе национальной сборной Украины на зимней Олимпиаде-2026: поименный список 46 атлетов.

