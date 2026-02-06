Кто победит на Олимпийских играх 2026: шансы стран на медали — прогнозы букмекеров

Зимние Олимпийские игры 2026 уже на пороге: они пройдут в Милане и Кортине, начиная с 6 февраля 2026 года, после торжественного открытия.
Сборная Украины на Зимних Олимпийских играх 2026 состоит из 46 спортсменов. Имеют ли украинцы шансы на медали и кто победит на Олимпиаде 2026 — прогноз букмекеров в материале.
Кто победит на Олимпийских играх 2026 — прогноз букмекеров
Thesportsbetnetwork опубликовал коэффициенты для основных ставок на Олимпиаду и трекер медалей.
Позиции стран в их списке выглядят следующим образом:
Наибольшие шансы на золотые медали на Зимних Олимпийских играх 2026
- Норвегия -155
- Германия +450
- США +550
- Канада +600
- Италия +1300
- Нидерланды +2200
- Швейцария +2500
- Швеция +5000
- Франция +5000
- Китай +10000
- Япония +20000
- Австрия +20000
- Южная Корея +50000
- Великобритания +50000
- Словения +100000
- Финляндия +100000
- Чехия +150000
- Болгария +200000
- Польша +200000
- Ирландия +200000
- Австралия +200000
Наибольшие общие коэффициенты на медали на Зимних Олимпийских играх 2026
- Норвегия -335
- Германия +450
- США +700
- Канада +1400
- Италия +3300
- Нидерланды +6600
- Китай +6600
- Франция +6600
- Швейцария +6600
- Австрия +8000
- Швеция +10000
- Япония +15000
Кто победит на Олимпийских играх 2026 — прогноз букмекеров по количеству золотых медалей
- Норвегия – 16,5
- США – 13,5
- Германия – 12,5
- Канада – 8,5
- Нидерланды – 7,5
- Швеция – 6,5
- Швейцария – 5,5
Олимпийские игры 2026 — прогноз букмекеров для Украины
Украинские спортсмены будут выступать в таких дисциплинах, как биатлон, фристайл, лыжные гонки, горнолыжный спорт и санный спорт.
Но их шансы на медали букмекеры оценивают как невысокие. Украинцы попадают в категорию “андердогов”, то есть вероятность завоевать золото или любую медаль в глобальном прогнозе очень мала.
Например, в биатлоне шансы украинцев оцениваются коэффициентами +10000–+50000, что означает, что победа считается маловероятной.
