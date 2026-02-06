Хто переможе на Олімпійських іграх 2026: шанси країн на медалі — прогнози букмекерів

Зимові Олімпійські ігри 2026 вже на порозі: вони проходитимуть в Мілані та Кортіні, починаючи з 6 лютого 2026 року, після урочистого відкриття.

Збірна України на Зимових Олімпійських іграх 2026 складається з 46 спортсменів. Чи мають українці шанси на медалі і хто переможе на олімпіаді 2026 — прогноз букмекерів у матеріалі.

Хто переможе на Олімпійських іграх 2026 — прогноз букмекеров

Thesportsbetnetwork опублікував коефіцієнти для основних ставок на Олімпіаду та трекер медалей.

Позиції країн в їхньому списку виглядають таким чином:

Найбільші шанси на золоті медалі на Зимових Олімпійських іграх 2026

Норвегія -155

Німеччина +450

США +550

Канада +600

Італія +1300

Нідерланди +2200

Швейцарія +2500

Швеція +5000

Франція +5000

Китай +10000

Японія +20000

Австрія +20000

Південна Корея +50000

Велика Британія +50000

Словенія +100000

Фінляндія +100000

Чехія +150000

Болгарія +200000

Польща +200000

Ірландія +200000

Австралія +200000

Найбільші загальні коефіцієнти на медалі на Зимових Олімпійських іграх 2026

Норвегія -335

Німеччина +450

США +700

Канада +1400

Італія +3300

Нідерланди +6600

Китай +6600

Франція +6600

Швейцарія +6600

Австрія +8000

Швеція +10000

Японія +15000

Хто переможе на Олімпійських іграх 2026 – прогноз букмекерів щодо кількості золотих медалей

Норвегія – 16,5

США – 13,5

Німеччина – 12,5

Канада – 8,5

Нідерланди – 7,5

Швеція – 6,5

Швейцарія – 5,5

Олімпійські ігри 2026 — прогноз букмекерів для України

Українські спортсмени виступатимуть у таких дисциплінах, як біатлон, фристайл, лижні гонки, гірськолижний спорт та санний спорт.

Але їхні шанси на медалі букмекери оцінюють як невисокі. Українці потрапляють до категорії “андердогів”, тобто ймовірність здобути золото або будь-яку медаль у глобальному прогнозі дуже мала.

Наприклад, у біатлоні шанси українців оцінюються коефіцієнтами +10000–+50000, що означає, що перемога вважається малоймовірною.

