Хто переможе на Олімпійських іграх 2026: шанси країн на медалі — прогнози букмекерів

Зимові Олімпійські ігри 2026 вже на порозі: вони проходитимуть в Мілані та Кортіні, починаючи з 6 лютого 2026 року, після урочистого відкриття.
Збірна України на Зимових Олімпійських іграх 2026 складається з 46 спортсменів. Чи мають українці шанси на медалі і хто переможе на олімпіаді 2026 — прогноз букмекерів у матеріалі.
Хто переможе на Олімпійських іграх 2026 — прогноз букмекеров
Thesportsbetnetwork опублікував коефіцієнти для основних ставок на Олімпіаду та трекер медалей.
Позиції країн в їхньому списку виглядають таким чином:
Найбільші шанси на золоті медалі на Зимових Олімпійських іграх 2026
- Норвегія -155
- Німеччина +450
- США +550
- Канада +600
- Італія +1300
- Нідерланди +2200
- Швейцарія +2500
- Швеція +5000
- Франція +5000
- Китай +10000
- Японія +20000
- Австрія +20000
- Південна Корея +50000
- Велика Британія +50000
- Словенія +100000
- Фінляндія +100000
- Чехія +150000
- Болгарія +200000
- Польща +200000
- Ірландія +200000
- Австралія +200000
Найбільші загальні коефіцієнти на медалі на Зимових Олімпійських іграх 2026
- Норвегія -335
- Німеччина +450
- США +700
- Канада +1400
- Італія +3300
- Нідерланди +6600
- Китай +6600
- Франція +6600
- Швейцарія +6600
- Австрія +8000
- Швеція +10000
- Японія +15000
Хто переможе на Олімпійських іграх 2026 – прогноз букмекерів щодо кількості золотих медалей
- Норвегія – 16,5
- США – 13,5
- Німеччина – 12,5
- Канада – 8,5
- Нідерланди – 7,5
- Швеція – 6,5
- Швейцарія – 5,5
Олімпійські ігри 2026 — прогноз букмекерів для України
Українські спортсмени виступатимуть у таких дисциплінах, як біатлон, фристайл, лижні гонки, гірськолижний спорт та санний спорт.
Але їхні шанси на медалі букмекери оцінюють як невисокі. Українці потрапляють до категорії “андердогів”, тобто ймовірність здобути золото або будь-яку медаль у глобальному прогнозі дуже мала.
Наприклад, у біатлоні шанси українців оцінюються коефіцієнтами +10000–+50000, що означає, що перемога вважається малоймовірною.
