Международный день охраны озонового слоя: почему важно бороться с озоновыми дырами и как это делать

16 сентября в мире отмечают Международный день охраны озонового слоя, начатый Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году.

Сегодня вспоминают об известном Монреальском протоколе, который помог остановить темпы разрушения озонового слоя и способствовал его восстановлению.

Читай, почему важно беречь озоновый слой и как это может сделать каждый из нас.

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Что такое озоновый слой и почему он важен

Согласно Организации объединенных наций, озоновый слой — это хрупкий газовый щит, который защищает Землю от вредной части солнечных лучей и помогает сохранить жизнь на нашей планете.

Когда ученые обнаружили озоновые дыры в атмосфере, то объединились вокруг решения этой проблемы. Результатом совместных действий государств стал Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой, подписанный 16 сентября 1987 года.

Благодаря программе поэтапного прекращения производства и потребления более 100 веществ и газов, разрушающих озоновый слой, человечество частично удалось ограничить попадание вредного ультрафиолетового излучения на Землю.

Однако все еще нужно многое сделать, чтобы уменьшить влияние разрушающих озоновый слой веществ на климат Земли.

Как сохранить озоновый слой

Разумная политика на глобальном уровне и общие усилия всех людей способны решить проблемы изменения климата и защитить здоровье людей и всей экосистемы нашей планеты.

Вот несколько идей, как именно ты можешь способствовать сохранению озонового слоя:

Используй холодильники, кондиционеры и другие электроприборы ответственно. Регулярно обслуживай их и осторожно утилизируй для минимизации вредных выбросов веществ, используемых в этом оборудовании.

Читай этикетки на товарах и избегай продуктов с гидрохлорфторуглеводородами (HCFC), галогенированными углеводородами, бромистым метилом и закисью азота. Они часто используются в косметике, лаках для волос, баллончиках для свежести помещений и моющих средствах.

Используй моющие средства и косметику из натуральных ингредиентов.

Помогай неправительственным организациям, борющимся за сохранение окружающей среды.

Поддерживай ответственных производителей, которые уменьшают загрязнение нашей планеты и производят экопродукцию.

Больше пользуйся общественным транспортом, велосипедами и ходи пешком на небольшие расстояния.

Минимизируй полеты самолетами, ведь выбросы их топлива значительно загрязняют окружающую среду.

Война — это не только инфраструктурные разрушения и смерти среди населения. Это еще и экоцид — преступления, совершенные против природы. Читай, как война влияет на экологию и жизнь людей.

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