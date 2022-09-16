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Международный день охраны озонового слоя: почему важно бороться с озоновыми дырами и как это делать

Елена Яковлева, редактор сайта 16 сентября 2022, 14:30
Міжнародний день охорони озонового шару: вплив людства та як врятувати планету
Фото: Pexels

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