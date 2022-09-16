Международный день охраны озонового слоя: почему важно бороться с озоновыми дырами и как это делать

16 сентября в мире отмечают Международный день охраны озонового слоя, начатый Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году.
Сегодня вспоминают об известном Монреальском протоколе, который помог остановить темпы разрушения озонового слоя и способствовал его восстановлению.
Читай, почему важно беречь озоновый слой и как это может сделать каждый из нас.
Согласно Организации объединенных наций, озоновый слой — это хрупкий газовый щит, который защищает Землю от вредной части солнечных лучей и помогает сохранить жизнь на нашей планете.
Когда ученые обнаружили озоновые дыры в атмосфере, то объединились вокруг решения этой проблемы. Результатом совместных действий государств стал Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой, подписанный 16 сентября 1987 года.
Благодаря программе поэтапного прекращения производства и потребления более 100 веществ и газов, разрушающих озоновый слой, человечество частично удалось ограничить попадание вредного ультрафиолетового излучения на Землю.
Однако все еще нужно многое сделать, чтобы уменьшить влияние разрушающих озоновый слой веществ на климат Земли.
Однако все еще нужно многое сделать, чтобы уменьшить влияние разрушающих озоновый слой веществ на климат Земли.
Разумная политика на глобальном уровне и общие усилия всех людей способны решить проблемы изменения климата и защитить здоровье людей и всей экосистемы нашей планеты.
Вот несколько идей, как именно ты можешь способствовать сохранению озонового слоя:
Война — это не только инфраструктурные разрушения и смерти среди населения. Это еще и экоцид — преступления, совершенные против природы. Читай, как война влияет на экологию и жизнь людей.
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