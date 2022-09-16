Міжнародний день ​​охорони озонового шару: чому важливо боротись з озоновими дірками та як це робити 

16 вересня у світі відзначають Міжнародний день ​​охорони озонового шару, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році.

Сьогодні згадують про відомий Монреальський протокол, який допоміг зупинити темпи руйнування озонового шару та сприяв його відновленню.

Читай, чому важливо берегти озоновий шар та як це може зробити кожен з нас.

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Що таке озоновий шар і чому він важливий

Згідно з Організацією об’єднаних націй, озоновий шар — це крихкий газовий щит, який захищає Землю від шкідливої ​​частини сонячних променів та допомагає зберегти життя на нашій планеті.

Коли вчені виявили озонові дірки в атмосфері, то об’єднались навколо розв’язання цієї проблеми. Результатом спільних дій держав став Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, підписаний 16 вересня 1987 року.

Завдяки програмі поетапного припинення виробництва та споживання понад 100 речовин та газів, які руйнують озоновий шар, людству вдалось частково обмежити потрапляння шкідливого ультрафіолетового випромінювання на Землю.

Проте все ще потрібно багато чого зробити, щоб зменшити вплив речовин, що руйнують озоновий шар, на клімат Землі.

Як зберегти озоновий шар

Розумна політика на глобальному рівні та спільні зусилля всіх людей здатні розв’язати проблеми зміни клімату та захистити здоров’я людей та всієї екосистеми нашої планети.

Ось кілька ідей, як саме ти можеш сприяти збереженню озонового шару:

Використовуй холодильники, кондиціонери та інші електроприлади відповідально. Регулярно обслуговуй їх та обережно утилізуй задля мінімізації шкідливих викидів речовин, які використовуються в цьому обладнанні.

Читай етикетки на товарах та уникай продуктів з гідрохлорфторвуглеводнями (HCFC), галогенованими вуглеводнями, бромистим метилом і закисом азоту. Вони часто використовуються в косметиці, лаках для волосся, балончиках для свіжості приміщень і мийних засобах.

Використовуй мийні засоби та косметику з натуральних інгредієнтів.

Допомагай неурядовим організаціям, які борються за збереження навколишнього середовища.

Підтримуй відповідальних виробників, які зменшують забруднення нашої планети та виготовляють екопродукцію.

Більше користуйся громадським транспортом, велосипедами та ходи пішки на невеликі відстані.

Мінімізуй польоти літаками, адже викиди їхнього палива значно забруднюють довколишнє середовище.

Війна — це не лише інфраструктурні руйнації та смерті серед населення. Це ще й екоцид — злочини, скоєні проти природи. Читай, як війна впливає на екологію України та життя людей.

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