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Міжнародний день ​​охорони озонового шару: чому важливо боротись з озоновими дірками та як це робити 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 14:30
Міжнародний день ​​охорони озонового шару: чому важливо боротись з озоновими дірками та як це робити 
Фото: Pexels

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