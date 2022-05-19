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Наш код, сила, наследство и то, что у нас никто не отнимет! Истории украинцев, что праздновали День вышиванки в Варшаве

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 20 мая 2022, 00:42
День вишиванки 2022 у Варшаві

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