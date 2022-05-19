Наш код, сила, наследство и то, что у нас никто не отнимет! Истории украинцев, что праздновали День вышиванки в Варшаве

Где бы украинцев не разбрасывала судьба, они не забывают свои корни. В День вышиванки, 19 мая, в центре Варшавы устроили празднование. В частности, там было и много украинцев, которые надели вышитую рубашку, потому что помнят, любят и поддерживают Родину.

Люди даже рассказывают, что когда собирали тревожный чемодан, то клали туда украинскую вышиванку, ведь это — большое сокровище.

— Это праздник не просто вышитой одежды. Для украинцев — это символ, это наш код, наша защита. Это очень важно, потому что это корни, это наша сила, — говорит вынужденная переселенка из Броваров Анна Талденко.

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Она рассказала, что этот праздник проходит под лозунгом “вышиванка — это броня нашей нации”, а мы сейчас защищаем весь мир.

Украинцы защищают мир. Вот потому мы здесь.

Анна рассказывает, что у нее были собраны четыре рюкзака, один из которых был собран еще до того, как стало понятно, что произошло самое худшее.

— Там были документы, туда я положила вышиванки и нашу пластовую форму. Это все, что было собрано еще тогда.

Женщина говорит, что вышиванки упаковывала, ведь для нее — это ценность!

Пенсионер из Сумской области Уильям говорит, что нужно было быстро бежать, поэтому особенно вещи не собирали, однако невестка положила вышиванку.

— Первое, что она взяла, это вышиванки. Сорочка у меня давно, наверное, вечно была. У нас в семье вышиванки у всех. У внучки бабушкина вышиванка, красивая! Бабушки уже нет, а вышиванка еще есть.

Переселенка с Черниговской области Инна сказала, что пришла на праздник, потому что захотелось поддержать Украину и всех украинцев.

— Это такая ниточка, которая сейчас связывает нас с теми городами, в которых остались наши родные. Где остались наши дома. Вышиванка была важна всегда, но в этом году это не только символ, это действительно что-то такое ценное и то, что всегда с тобой.

Женщина рассказывает, что приехала в Варшаву без вещей, но когда отошла от стресса, нашла украинских мастеров и попросила у них вышиванку, именно белую.

— Для меня она символизирует нашу будущую победу. Почему захотелось белый цвет? Потому что вся боль, вся та грусть, все те слезы — было невероятно тяжело.

Белый цвет он был необходим, каждый раз, когда я ее надеваю, это как будто еще раз на шаг ближе к нашей светлой победе.

Переселенка из Киева Валентина говорит, что взяли в Польшу мало вещей, но при первой возможности попросили мужчину выслать необходимое и, конечно, вышиванки.

— Вышиванка — это то, чего нельзя забрать у Украины. Это часть! Часть нашего наследия, и мы должны беречь его и нести дальше в будущее.









Сегодня вышиванка для украинцев имеет особое значение. Каждый вспоминает свою рубашку с особым теплом, ведь с ней связаны хорошие воспоминания. Ранее своей историей о вышиванке поделилась журналистка программы Вікна-новини Мария Малевская.