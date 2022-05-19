Наш код, сила, спадок і те, що в нас ніхто не відбере! Історії українців, що святкували День вишиванки у Варшаві

Де б українців не розкидала доля, вони не забувають своє коріння. На День вишиванки, 19 травня, у центрі Варшави влаштували святкування. Зокрема було й багато українців, що одягли вишиту сорочку, бо пам’ятають, люблять і підтримують Батьківщину.

Люди навіть розповідають, що коли збирали тривожну валізу, то клали туди українську вишиванку, адже це — великий скарб.

— Це свято не просто вишитого одягу. Для українців це — символ, це — наш код, наш захист. Це дуже важливо, бо це коріння, це наша сила, — каже вимушена переселенка з Броварів Ганна Талденко.

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Вона розповіла, що цьогоріч свято проходить під гаслом “вишиванка — це броня нашої нації”, а ми зараз боронимо весь світ.

Українці боронять світ. От тому ми тут.

Ганна розказує, що в неї були зібрані чотири наплічники, один з яких був зібраний ще до того, як стало зрозуміло, що сталося найгірше.

— Там були документи, туди я поклала вишиванки й наш пластовий однострій. Це все що було зібрано ще тоді.

Жінка каже, що вишиванки пакувала, адже для неї це — цінність!

Пенсіонер з Сумщини Вільям каже, що все було швидко, тож особливо речі не збирали, проте невістка поклала вишиванку.

— Перше, що вона взяла, це вишиванки. Сорочка у мене давно, мабуть, вічно була. У нашій сім’ї вишиванки є у всіх. В онуки бабусина вишиванка, гарна! Бабусі вже нема, а вишиванка ще є.

Переселенка з Чернігівщини Інна сказала, що прийшла на свято, адже захотілося підтримати Україну та всіх українців.

— Це така ниточка, яка зараз пов’язує нас з тими містами, в яких лишилися наші рідні. Де залишилися наші домівки. Вишиванка була важливою завжди, але цього року це не лише символ, це дійсно щось цінне і те, що завжди з тобою.

Жінка розповідає, що приїхала у Варшаву без речей, але коли відійшла від стресу, знайшла українських майстрів та попросила у них вишиванку, саме білу.

— Для мене вона символізує нашу майбутню перемогу. Чому захотілося білий колір!? Тому що весь той біль, весь той сум, всі ті сльози — було неймовірно важко.

Білий колір він був необхідний, щоразу, коли я її одягаю — це наче ще раз на крок ближче до нашої світлої перемоги.

Переселенка з Києва Валентина каже, що взяли до Польщі мало речей, але за першої нагоди, попросили чоловіка вислати необхідне і, звісно ж, вишиванки.

— Вишиванка — це те чого не можна забрати в України. Це частина! Частина нашого спадку, і ми повинні його берегти й нести далі у майбутнє.









Сьогодні вишиванка для українців має особливе значення. Кожен згадує про свою сорочку з особливим теплом, адже з нею пов’язані хороші спогади. Раніше своєю історією про вишиванку поділилася журналістка програми Вікна-новини Марія Малевська.