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Наш код, сила, спадок і те, що в нас ніхто не відбере! Історії українців, що святкували День вишиванки у Варшаві

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 20 Травня 2022, 00:42
День вишиванки 2022 у Варшаві

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