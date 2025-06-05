Погода в Луцке на июнь 2025: жара, ливни и приятное тепло — три лица лета

В июне 2025 года в Луцке погода обещает показать характер, сначала попугает жарой, а потом будет испытывать ежедневными дождями. Так что же ждать горожанам и их гостям — узнай из материала.

Погода в Луцке в начале месяца, с 1 по 10 июня

В первую декаду июня Луцк будет переживать период настоящей жары — столбики термометров поднимутся до +28…+30°C днем. Вечером будет относительно прохладнее, но все же тепло — около +15…+18°C.

Но эта неожиданная жара скоро пойдет: ближе к 9 июня погода кардинально изменит свое настроение — принесет тучи, начнутся дожди, иногда с громами, а температура быстро провалится до +19°C днем ​​и до +9°C ночью.

Погода в Луцке в середине июня, с 11 по 20 число

Во вторую декаду июня город ждет дождливый сезон. Правда, жара отойдет, но небо все время будет прятаться за облаками, иногда легкими, а иногда грозовыми.

Дневная температура будет колебаться в пределах +21… +22 ° C — будет тепло и влажно. Ночи обещают быть свежими, примерно +12…+14°C. Несмотря на частые дожди, каждый день ждем и солнечных часов — как раз для прогулок по городу или коротких вылазок на природу.

Погода в Луцке в последней декаде июня, с 21 по 30 число

Третья декада не изменит картины: дождевые облака будут чувствовать себя на небе, как дома, духота не вернется, будут комфортные +22…+23°C днем, и +15…+16°C ночью. Воздух будет влажным.

Но это и не удивительно: город расположен на западе Украины, ближе к Карпатам. Влажные циклоны легко добираются до этого региона, принося с собой дожди, даже когда Восток страны страдает от засухи.

Добавляем к этому много лесов и озер вокруг — все это насыщает воздух влагой. Поэтому в Луцке чаще других городов пахнет дождем.

Планируй свой отдых или дела в Луцке, понимая, какой будет погода на июнь. Удачи тебе!

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