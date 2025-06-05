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Погода в Луцке на июнь 2025: жара, ливни и приятное тепло — три лица лета

Ольга Петухова, редактор сайта 05 июня 2025, 13:15
погода в луцке июнь
Фото Pixabay

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