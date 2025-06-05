Погода в Луцьку на червень 2025: спека, зливи і приємне тепло — три обличчя літа

У червні 2025 року в Луцьку погода обіцяє показати характер: спочатку лякатиме спекою, а потім випробовуватиме чи не щоденними дощами. Тож чого чекати містянам та їхнім гостям — дізнайся з матеріалу.

Погода у Луцьку на початку місяця, з 1 по 10 червня

У першу декаду червня Луцьк переживатиме період справжньої спеки — стовпчики термометрів піднімуться до +28…+30°C вдень. Ввечері буде відносно прохолодніше, але все ж тепло — близько +15…+18°C.

Але ця несподівана спека швидко мине: ближче до 9 червня погода кардинально змінить свій настрій — принесе хмари, почнуться дощі, подекуди з громами, а температура швидко провалиться до +19°C вдень і до +9°C вночі.

Погода у Луцьку в середині червня, з 11 по 20 число

У другу декаду червня на місто чекає дощовий сезон. Щоправда, спека відступить, але небо увесь час ховатиметься за хмарами, інколи легкими, а інколи — грозовими.

Денна температура коливатиметься в межах +21…+22°C — буде не виснажливо тепло і волого. Ночі обіцяють бути свіжими, приблизно +12…+14°C. Попри часті дощі, щодня чекаємо й на сонячні години — якраз для прогулянок містом або коротких вилазок на природу.

Погода у Луцьку в останній декаді червня, з 21 по 30 число

Третя декада не змінить картини: дощові хмари почуватимуться на небі, як вдома, задуха не повернеться, лишатимуться комфортні +22…+23°C вдень, і +15…+16°C вночі. Повітря лишатиметься вологим.

Але це і не дивно: місто розташоване на заході України, ближче до Карпат. Вологі циклони легко доберуться до цього регіону, приносячи із собою дощі навіть коли Схід країни потерпає від посухи.

Додаємо до цього багато лісів та озер навколо — усе це насичує повітря вологою. Тож у Луцьку частіше за інші міста пахне дощем.

Плануй свій відпочинок чи ділові справи у Луцьку, розуміючи, якою буде погода на червень. І хай щастить!

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