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Погода в Луцьку на червень 2025: спека, зливи і приємне тепло — три обличчя літа

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Червня 2025, 13:15
погода в луцьку червень
Фото Pixabay

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