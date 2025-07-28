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Погода в Шацке на август 2025: что прихватить для комфортного отдыха

Ольга Петухова, редактор сайта 28 июля 2025, 20:30
погода в шацке август
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