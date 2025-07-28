Погода в Шацке на август 2025: что прихватить для комфортного отдыха

Шацкие озера – популярное место отдыха, и досадно оказаться в этой красоте в дождливый период, особенно, если мечтаешь о легком, с горным оттенком, загаре.

Чего ждать от погоды в Шацке в августе — лови долгосрочный прогноз.

Погода в Шацке в августе

В августе 2025 года в Шацке ожидается достаточно комфортная летняя погода с незначительными колебаниями температур и осадками, которые будут время от времени накрывать регион.

В целом температура днем будет держаться на уровне 22-28°C, а ночью от 12°C до 17°C.

Месяц будет преимущественно солнечный, с несколькими дождливыми днями, особенно в первой половине августа.

В начале августа 1–7 числа ожидаются теплые дни: 22–28°C и дождливый период с 4–6 числа.

В середине месяца, 8–15 августа, преимущественно будет солнечно и умеренно тепло: 22–26°C, без осадков.

Вторая половина месяца, 16-31 августа также порадует солнцем, прогнозируются лишь незначительные дожди 22-25 числа, температура немного снизится — в пределах 23-25°C.

Самыми приятными днями для отдыха у озер будут 9-15 и 18-21 августа: ясно, сухо, с комфортной температурой.

Дождливые дни наиболее вероятны 4, 5, 6, 7 и 22, 24 числа.

Так что август в Шацке — это удачное время для солнечного отдыха, который вряд ли испортят несколько коротких периодов дождя, можно брать и купальник, и зонтик, и точно не прогадаешь с погодой.

Погода в Шацке в августе

В целом август в Шацке всегда суше июля.

Температура воды в озерах, например, в Свитязе, комфортна для купания: +21…+24°C в начале месяца, а ближе к сентябрю становится прохладнее.

А еще в этот месяц наступает пик ягодно-грибного сезона, леса вокруг богаты черникой, ежевикой, подберезовиками, белыми грибами.

Хотя ты можешь планировать и другие виды развлечений: скажем, рыбалку, велопрогулки или просто отдохнуть в палатке в кемпинге.

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