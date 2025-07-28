Погода в Шацке на август 2025: что прихватить для комфортного отдыха

Фото Facebook Шацкие озера – популярное место отдыха, и досадно оказаться в этой красоте в дождливый период, особенно, если мечтаешь о легком, с горным оттенком, загаре. Чего ждать от погоды в Шацке в августе — лови долгосрочный прогноз. Погода в Шацке в августе В августе 2025 года в Шацке ожидается достаточно комфортная летняя погода с незначительными колебаниями температур и осадками, которые будут время от времени накрывать регион. В целом температура днем будет держаться на уровне 22-28°C, а ночью от 12°C до 17°C. Месяц будет преимущественно солнечный, с несколькими дождливыми днями, особенно в первой половине августа. Читать по теме Погода на август 2025 в Украине: от жары до осенних дождей Август 2025 обещает быть изменчивым. К чему готовиться? В начале августа 1–7 числа ожидаются теплые дни: 22–28°C и дождливый период с 4–6 числа.В середине месяца, 8–15 августа, преимущественно будет солнечно и умеренно тепло: 22–26°C, без осадков. Вторая половина месяца, 16-31 августа также порадует солнцем, прогнозируются лишь незначительные дожди 22-25 числа, температура немного снизится — в пределах 23-25°C. Accuweather Самыми приятными днями для отдыха у озер будут 9-15 и 18-21 августа: ясно, сухо, с комфортной температурой. Дождливые дни наиболее вероятны 4, 5, 6, 7 и 22, 24 числа. Так что август в Шацке — это удачное время для солнечного отдыха, который вряд ли испортят несколько коротких периодов дождя, можно брать и купальник, и зонтик, и точно не прогадаешь с погодой. Погода в Шацке в августе В целом август в Шацке всегда суше июля. Температура воды в озерах, например, в Свитязе, комфортна для купания: +21…+24°C в начале месяца, а ближе к сентябрю становится прохладнее. А еще в этот месяц наступает пик ягодно-грибного сезона, леса вокруг богаты черникой, ежевикой, подберезовиками, белыми грибами. Хотя ты можешь планировать и другие виды развлечений: скажем, рыбалку, велопрогулки или просто отдохнуть в палатке в кемпинге. Ранее мы рассказывали о погоде в Ивано-Франковске в августе 2025: узнай, сколько будет дождливых дней, и накроет ли жарой в конце лета. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter