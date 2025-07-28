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Погода у Шацьку на серпень 2025: що прихопити для комфортного відпочинку

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Липня 2025, 20:30
погода в шацьку серпень
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