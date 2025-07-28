Погода у Шацьку на серпень 2025: що прихопити для комфортного відпочинку

Шацькі озера — популярне місце відпочинку, і прикро опинитися у цій красі в суцільно дощовий період, особливо, якщо мрієш про легку, з гірським відтінком, засмагу.

Чого чекати від погоди у Шацьку у серпні — лови довгостроковий прогноз.

Погода в Шацьку в серпні

У серпні 2025 року в Шацьку очікується досить комфортна літня погода з незначними коливаннями температур і опадами, які час від часу накриватимуть регіон.

Загалом температура вдень триматиметься на рівні 22°-28°C, а вночі від 12°C до 17°C.

Місяць буде здебільшого сонячним, але з кількома дощовими днями, особливо в першій половині серпня.

Читати на тему Погода на серпень 2025 в Україні: від спеки до осінніх дощів Серпень 2025 року обіцяє бути мінливим. До чого готуватись?

На початку серпня, 1–7 числа очікуються теплі дні: 22–28°C, і дощовий період з 4–6 числа.

В середині місяця, 8–15 серпня, буде переважно сонячно та помірно тепло: 22–26°C, без опадів.

Друга половина місяця, 16-31 серпня також порадує сонцем, прогнозуються лише незначні дощі 22-25 числа, температура трохи знизиться — в межах 23–25°C.

Найприємнішими днями для відпочинку біля озер будуть 9–15 та 18–21 серпня: ясно, сухо, з комфортною температурою.

Дощові дні найвирогідніші 4, 5, 6, 7 та 22, 24 числа.

Тож серпень у Шацьку — це вдалий час для сонячного відпочинку, який навряд чи зіпсують кілька коротких періодів дощу, можна брати і купальник, і парасольку, і точно не прогадаєш з погодою.

Погода у Шацьку у серпні — що варто знати

Загалом серпень у Шацьку завжди сухіший за липень.

Температура води в озерах, приміром, у Світязі комфортна для купання: +21…+24°C на початку місяця, та ближче до вересня стає більш прохолодною.

А ще у цей місяць настає пік ягідно-грибного сезону, ліси навколо багаті на чорниці, ожину, підберезники, білі гриби.

Хоча ти можеш планувати й інші види розваг: скажімо, риболовлю, велопрогулянки або просто відпочити в наметі у кемпінгу.

Раніше ми розповідали про погоду в Івано-Франківську в серпні 2025: дізнайся, скільки буде дощових днів, і чи накриє спекою наприкінці літа.

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