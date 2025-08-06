Погода на Синевире в августе 2025: задержится ли в горах лето

Август на Синевире обещает теплое и солнечное начало с летней жарой до +30°C, а затем постепенный переход в более прохладную и дождливую погоду, что напомнит о близкой осени.

Точный прогноз на август 2025 года на озере Синевир — в материале.

Прогноз погоды на озере Синевир: август 2025

Начало месяца на Синевире подарит ощущение настоящего лета: солнце светит щедро, а дневная температура будет держаться у отметок +25…+29 °C.

Лишь 6 августа среди этого солнечного тепла внезапно появится прохладный дождь, и воздух на два дня остынет до +24 °C, словно захочет напомнить, что в горах погода любит сюрпризы.

Вторая декада будет самой теплой и солнечной частью месяца. С 10 по 16 августа на Синевире будет безоблачное небо, а температура будет достигать даже +30 °C.

В это время озеро особенно живописно: вода прогрета, а вечера еще кроткие и теплые. Но уже с 17 числа начинают появляться дождевые облака, и столбик термометра будет постепенно сползать вниз.

Третья декада покажет плавный переход к осени. Дожди на озере Синевир станут частыми гостями, а дневная температура обычно будет колебаться между +18 и +21 °C. Даже солнечные дни 24-26 числа уже не так жарки, как раньше, и ощущается свежая горная прохлада.

В конце месяца погода окончательно намекнет на смену сезона: +15…+16 °C днем, дожди и облачность создадут атмосферу предосенней меланхолии, которая вряд ли будет способствовать активному отдыху, но понравится романтическим натурам.

Погода на озере Синевир в августе 2025: жаркие и дождливые дни

Жаркие дни на Синевире с 10 по 16 числа, особенно 15 августа, когда температура днем достигнет +30 °C. В этот период будет царить сухая солнечная погода, идеальная для купания и прогулок.

на Синевире с 10 по 16 числа, особенно 15 августа, когда температура днем достигнет +30 °C. В этот период будет царить сухая солнечная погода, идеальная для купания и прогулок. Дождливые дни на озере Синевир — около 13 дней: 6, 17-19, 22-23, 27-29 числа, а также 31 августа – 1 сентября. Часть из них — кратковременные горные ливни, другие — длительная облачность с дождем.

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