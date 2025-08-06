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Погода на Синевире в августе 2025: задержится ли в горах лето

Ольга Петухова, редактор сайта 06 августа 2025, 14:53
погода на озере синевир
Фото Facebook

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