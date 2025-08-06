Погода на Синевирі в серпні 2025: чи затримається в горах літо

Серпень на Синевирі обіцяє теплий і сонячний початок з літньою спекою до +30 °C, а потім поступовий перехід у прохолоднішу й дощову погоду, що нагадає про близьку осінь.

Точний прогноз на серпень 2025 року на озері Синевир — у матеріалі.

Прогноз погоди на озері Синевир: серпень 2025

Початок місяця на Синевирі подарує відчуття справжнього літа: сонце світитиме щедро, а денна температура буде триматися біля позначок +25…+29 °C.

Лише 6 серпня, серед цього сонячного тепла, раптово з’явиться прохолодний дощ, і повітря на два дні охолоне до +24 °C, немов захоче нагадати, що в горах погода любить сюрпризи.

Друга декада буде найтеплішою й найбільш сонячною частиною місяця. З 10 по 16 серпня на Синевирі пануватиме безхмарне небо, а температура сягатиме навіть +30 °C.

У цей час озеро особливо гарне: вода прогріта, а вечори ще лагідні та теплі. Але вже з 17 числа починають з’являтися дощові хмари, і стовпчик термометра поступово сповзатиме вниз.

Третя декада покаже плавний перехід до осені. Дощі на озері Синевир стануть частими гостями, а денна температура здебільшого коливається між +18 і +21 °C. Навіть сонячні дні 24-26 числа вже не такі спекотні, як раніше, і відчувається свіжа гірська прохолода.

Кінець місяця остаточно натякне на зміну сезону: +15…+16 °C вдень, дощі й хмарність створять атмосферу передосінньої меланхолії, яка навряд чи сприятиме активному відпочинку, проте сподобається романтичним натурам.

Погода на озері Синевир у серпні 2025: найспекотніші та дощові дні

Найспекотніші дні на Синевирі з 10 по 16 числа, особливо 15 серпня, коли температура вдень сягне +30 °C. У цей період пануватиме сонячна суха погода, ідеальна для купання та прогулянок.

на Синевирі з 10 по 16 числа, особливо 15 серпня, коли температура вдень сягне +30 °C. У цей період пануватиме сонячна суха погода, ідеальна для купання та прогулянок. Дощові дні на озері Синевир — близько 13 днів: 6, 17-19, 22-23, 27-29 числа, а також 31 серпня – 1 вересня. Частина з них — короткочасні гірські зливи, інші — тривала хмарність із дощем.

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