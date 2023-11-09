Рождественский пост 2023: когда начинается, сколько будет продолжаться, что можно и нельзя есть

В ноябре начинается один из самых важных постов среди верующих — Рождественский пост. Даты Рождественского поста разняться в соответствии с календарями.

Когда начинается Рождественский пост в Украине

Рождественский пост длится 40 дней:

с 15 ноября по 24 декабря по григорианскому календарю;

с 28 ноября по 6 января по юлианскому календарю.

Также Рождественский пост называют Филипповским. Такое название он получил в народе в честь Дня святого апостола Филиппа, который отмечают 14 ноября.

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Этот день был последним, когда люди употребляли скоромную пищу перед постом. Филипп проповедовал Слово Божье и прославился как целитель.

Как правильно соблюдать Рождественский пост

Этот пост сочетает как физическую составляющую, так и духовную. В этот период нельзя есть мясные, молочные блюда и яйца. Можно по средам и пятницам употреблять растительную пищу без масла, а по вторникам, четвергам — с маслом. В субботу, воскресенье (кроме последних) и на большие праздники можно готовить и есть рыбу.

Облегчить пост можно болеющим или работающим на тяжелых работах, беременным и кормящим грудью мамам.

Так же во время Рождественского поста нельзя венчаться, но в этот период можно крестить детей.

Кроме Рождественского поста, в ноябре есть и другие важные события для верующих. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в ноябре 2023.

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