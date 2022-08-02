Смерть богов и балаган. Рецензия на фильм Тор: Любовь и гром

21 июля в украинский прокат вышел новый фильм от студии Марвел, ставший четвертой частью приключений Тора Одинсона. Как и в прошлый раз, режиссером ленты выступил новозеландец Тайка Вайтити. Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел фильм о космическом викинге и готов поделиться своими нелестными выводами.

Фильмы студии Марвел хоть и всегда были эскапистским супергеройским кино, однако опирались на реальность в той или иной степени. Любовь и гром на фоне предыдущих работ выделяется — теперь это совершенно оторванное от современности кино, полностью погруженное в прошлое, ностальгию и эскапизм.

О чем фильм

На одной из планет бесконечной вселенной Марвел мужчина по имени Горр (Кристиан Бэйл) вместе со своей дочерью страдает от засухи. После страдания и мольб к местному богу дочь все же умирает, а Горр встречается лицом к лицу с объектом своего поклонения. Однако бог оказывается тщеславным, лицемерным и самовлюбленным.

Так герой Бейла теряет веру, убивает бога и становится на путь уничтожения всех богов.

На Земле доктор Джейн Фостер (Натали Портман), которая в первых двух фильмах о Торе была его девушкой, обнаруживает у себя рак, перед которым наука оказывается бессильной.

Именно поэтому Джейн отправляется в Новый Асгард на призыв разбитого Мьолнира. Так бывший молот бога грома спасает его бывшую девушку.

А в космосе сам Тор (Крис Хемсворт) путешествует со Стражами Галактики, попадает в разнообразные приключения и, самое главное, пытается найти для себя новый смысл жизни. Однако всем трем вышеупомянутым героям суждено было пересечься друг с другом.

Тор: Любовь и гром — рецензия на фильм

Обычно изложение сюжета занимает не больше абзаца, однако ради Любви и грома приходится делать исключения, чтобы подчеркнуть одну важную особенность этого кино — на самом деле это три фильма в одном, которые сшили друг с другом белыми нитями.

Каждая из этих историй могла бы спокойно быть отдельной лентой, ведь в каждой из ней достаточно понятный герой (или злодей) и конфликт. Однако по иронии фильм, в названии которого фигурирует имя Тор, дает этому герою меньше развития, а герой Хемсворта оказывается на заднем плане в своем собственном фильме.

Наиболее ярко это видно в сравнении истории Тора и Горра. История персонажа Бейла совершенно трагична, в то время как с Тором авторы вроде бы и не знают что делать, и видимо именно поэтому делают из него полного болвана и обнуляют развитие героя в предыдущих фильмах.

Роль героя Хемсворта в этом фильме — паясничать, выпендриваться и светить торсом (и разок задницей). И если последний пункт в целом всегда был присущ персонажу, то первые два все же были вторичны.

Тору в новом фильме вообще не дают никакого развития, и только ближе к титрам он получает нечто похожее.

Джейн Фостер наоборот получает интересное развитие. Если в первых двух фильмах о боге грома она была лишь “девой в беде”, хоть и с сильным характером, однако по-настоящему интересной она становится только в новом фильме.

Однако ее потенциал скорее потерян, ведь из-за большого количества героев, она не получает полноценного развития. Возможно, студии Марвел стоило бы сосредоточиться именно на ней, а Хемсворту оставить чисто камео (все равно ему здесь почти нечего играть).

Однако, хотя студия и напирает на гендерный и расовый баланс, пойти на такой риск почему-то они побоялись.

Поэтому Тор: Любовь и гром — это три фильма, соединенные воедино, как чудовище Франкенштейна, где тон скачет от сцены к сцене так, что ненароком задаешься вопросом, а это ли не эксплуатационное треш-кино о космических викингах? Нет, к сожалению.

Фильмы студии Марвел все еще не готовы принимать новые риски как тонально, так и драматично. Более того, пожалуй, это по-настоящему первое марвеловское кино, в котором не драматургия разбавлена шутками, а шутки драматургией.

Вайтии как будто слетает с катушек и толкает юмор всюду, где это нужно и не нужно. Скажем, режиссер извлекает из скандинавской мифологии козлов Тангриснира и Тангниостра, но делает это лишь с одной целью — пошутить.

Причем шутка, мягко говоря, достаточно заезжена, если вы видели хоть одно видео про козлов в интернете.

Но Вайтити на этом не останавливается и повторяет ее. Нужно ли говорить, что шутка от этого лучше не становится?

Конечно, в фильме есть несколько хороших вещей. Кристиан Бэйл все еще отличный актер и прекрасно играет трагического язычника. Ближе к кульминации довольно ярко снята сцена в черно-белых тонах, а еще есть неплохой саундтрек.

Хотя и в нем есть проблема — он слишком ностальгичен, что вторично даже по отношению к другим фильмам от Марвел.

Ну а главная проблема фильма в том, что в нем нет четкого стержня. Вообще не понятно, что сказал Вайтити, который в своей режиссерской работе сам напоминает капризного, самодовольного и эгоцентричного бога, творящего по желанию левой пятки, а на своего зрителя благополучно чихает.

Неудивительно, что больше всего симпатии в этом кино испытываешь именно к Горру убийце богов, потому что так же, как и у него, у зрителя рано или поздно лопнет терпение, и он попрет сбрасывать голливудских творцов-небожителей, явно зажравшихся на своем Олимпе.

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