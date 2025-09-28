Штрафы до 7 000 евро: за что будут наказывать туристов в Италии

Италия остается одной из самых посещаемых стран мира: миллионы туристов ежегодно едут сюда ради архитектуры, искусства и средиземноморских пейзажей. Но чрезмерный поток путешественников имеет и обратную сторону — перегруженные исторические памятники и уязвимые природные ландшафты.

Чтобы защитить культурное наследие и окружающую среду, власти страны приняли ряд новых ограничений. Нарушителей ждут крупные штрафы, а в отдельных случаях даже тюремное заключение. Об етом пишет BILD.

Штрафы в Италии: за подделку придется заплатить

Особое внимание уделили борьбе с контрафактной продукцией.

Покупка поддельных сумок, часов или солнцезащитных очков может обойтись туристам в сумму до 7 тысяч евро.

В перспективе за это нарушение могут назначить и до шести месяцев заключения. Таким образом власти стремятся не только защитить престиж итальянской моды, но и поддержать местный бизнес, который теряет прибыль из-за нелегального рынка.

Пляжи и природа под охраной

Популярные регионы — например, Сардиния — также вводят новые правила. Здесь строго запрещено копать ямы на пляже, строить большие песчаные замки или вывозить песок и ракушки.

Даже такие мелочи могут стоить до 3 тысяч евро штрафа. Чиновники подчёркивают: меры направлены на сохранение уникальных экосистем острова, которые разрушаются даже от незначительных вмешательств.

Исторические места и новые запреты

В Риме установили чёткие правила поведения на знаменитой Испанской лестнице. Теперь туристам нельзя сидеть на мраморных ступенях или таскать по ним чемоданы. За нарушение грозит штраф в 400 евро. Ранее памятник уже страдал от невнимательного отношения посетителей, поэтому власти решили остановить дальнейшие повреждения.

Локальные ограничения по всей стране

В городе Прая-а-Маре (Калабрия) родители заплатят 250 евро, если их дети младше 14 лет окажутся на улице после полуночи.

В Лигурии и Портофино туристам запрещено гулять по горным тропам во вьетнамках или другой неподходящей обуви. Это правило должно обеспечить безопасность как самих путешественников, так и спасателей.

На острове Капри введен необычный запрет — нельзя носить слишком громкую обувь, мешающую спокойствию местных жителей.

Хотя часть ограничений может показаться странной, власти Италии уверены: они помогут создать более гармоничную атмосферу как для туристов, так и для местных жителей. Это единственный способ сохранить культурное и природное наследие, продолжая принимать миллионы гостей со всего мира.

