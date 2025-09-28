Штрафи до 7 000 євро: за що каратимуть туристів в Італії

Італія залишається однією з найвідвідуваніших країн світу: мільйони туристів щороку їдуть сюди заради архітектури, мистецтва та середземноморських краєвидів. Але надмірний наплив подорожувальників має й інший бік — перенавантажені історичні пам’ятки та вразливі природні ландшафти.

Щоб захистити культурну спадщину та довкілля, влада країни ухвалила низку нових обмежень. За їхнє порушення доведеться заплатити солідні штрафи, а в деяких випадках туристи можуть навіть опинитися за ґратами.

Порушникам може загрожувати штраф до 7 000 євро, а в деяких випадках і тюремне ув’язнення.

Про це пише BILD.

Штрафи в Італії: за підробку доведеться платити

Окрему увагу в Італії приділили боротьбі з підробленими брендовими товарами.

Купівля фейкових сумок чи годинників може коштувати мандрівникам до 7 тисяч євро.

А в перспективі за це порушення можуть призначати й до пів року ув’язнення. Таким чином уряд прагне не лише захистити репутацію італійської моди, а й підтримати місцевий бізнес, який втрачає прибутки через нелегальний ринок.

Пляжі та природа під особливим наглядом

Найбільш популярні серед туристів регіони — зокрема Сардинія — також запроваджують додаткові правила. Тут забороняють копати ями на пляжі, будувати масивні піщані замки або вивозити пісок та черепашки.

Навіть за такі, здавалося б, дрібні вчинки доведеться заплатити до 3 тисяч євро.

Влада пояснює, що ці заходи спрямовані на збереження тендітних екосистем острова, які руйнуються навіть від незначних втручань.

Заборона на сходах та історичних місцях

У Римі влада встановила чіткі правила поведінки на знаменитих Іспанських сходах. Туристам більше не дозволено сидіти на мармурових східцях чи тягати по них важкі валізи.

За це передбачено штраф у розмірі 400 євро. У минулому через недбалість відвідувачів пам’ятка вже зазнавала пошкоджень, і тепер влада хоче остаточно зупинити подальше руйнування.

Локальні обмеження в Італії

У місті Прая-а-Маре (Калабрія) батькам доведеться платити 250 євро, якщо їхніх дітей молодше 14 років знайдуть на вулиці після півночі.

У Лігурії та Портофіно туристам заборонено ходити гірськими стежками у в’єтнамках чи іншому невідповідному взутті. Це правило покликане гарантувати безпеку і самих відвідувачів, і рятувальників.

На острові Капрі діє ще одне цікаве обмеження: заборонено носити гучне взуття, яке створює дискомфорт місцевим жителям.

Попри те що деякі правила можуть видатися дивними, італійська влада переконана: вони допоможуть створити більш гармонійне середовище як для місцевих мешканців, так і для туристів. Адже лише так можна поєднати збереження культурної та природної спадщини з можливістю приймати мільйони гостей з усього світу.

Через осінній лад так хочеться на море? Можливо, це саме той знак долі. Читай, куди поїхати на море восени у жовтні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!