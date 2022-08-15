Приносит холода и осень: традиции и приметы на Яблочный Спас

Лето подходит к концу. Спасы — Ореховый, Медовый и Яблочный этому традиционное подтверждение. Знаешь ли ты, как празднуют Яблочный Спас? Мы расскажем о традициях и приметах этого дня.

Яблочный Спас: традиции и история праздника

В народе считается, что Яблочный Спас приходит и приносит холода и осень. Верующие несут корзины со свежим урожаем яблок и цветов в церковь, а затем заготавливают яблоки на зиму — сушат, делают варенье и т. д.

В этот день принято соблюдать традиции и приметы. Большинство из них берут начало из Библии. Для христиан восточного обряда Спасы являются важными церковными праздниками.

Когда Яблочный Спас 2022

Яблочный Спас всегда отмечают 19 августа через пять дней после Медового Спаса. Кроме них еще есть Ореховый Спас. Он последний и символизирует конец лета.

История праздника

Спас еще называют днем ​​Преображением Господним. Это происходит от библейской легенды, когда однажды Иисус Христос явил людям свою божественную сущность. Он поднялся на гору Фавор и стал там молиться.

После долгих молитв лицо Иисуса начало излучать яркий свет, одежда стала белоснежной, также из чистого света. Голос с неба начал говорить людям, чтобы слушали Сына Божьего.

С тех пор у христиан восточного обряда появился праздник Преображения Господня и Спаса Иисуса Христа.

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

На каждый церковный праздник есть определенные ограничения. На Яблочный Спас нельзя:

Делать тяжелую работу (кроме сборки урожая яблок). Сплетничать и ругаться. Обижать животных и людей. Убирать в доме. Мыть и окрашивать волосы. Подстригать ногти. Заниматься магией.

Традиции и приметы Яблочного Спаса

По традиции, яблоки до Спаса не едят и не собирают их урожай. Ведь плоды, согласно Библии, считаются греховными.

В день праздника яблоки освящают в церкви, а затем угощают ими родных и соседей. Есть также поверье: если съесть яблоко и загадать желание, оно обязательно сбудется.

В Яблочный Спас принято делать заготовки на зиму из яблок: компоты, сушеные и квашеные яблоки, варенье, повидло и т. д. Во время приготовления следует молиться и приговаривать: “Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не пройдет”.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают Спасы 2022 и традиции их празднования.

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