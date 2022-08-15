Путешествия и вдохновение

Приносит холода и осень: традиции и приметы на Яблочный Спас

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 15 августа 2022, 14:30
Яблучний Спас 2022: дата, прикмети і не можна робити у цей день
Фото: Pexels

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