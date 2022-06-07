Чтобы дышать свободно: где посмотреть карту загрязнения воздуха в Киеве

Жизнь на нашей планете вряд ли когда-то была простой. Природные катаклизмы, пожары и химические выбросы. В больших городах, как наша столица, по разным причинам время от времени появлялись признаки загрязнения воздуха. То смог, то едкий дым.

Однако во время войны причины задымления и угрозы жизни каждого украинца начали возникать еще чаще.

Чтобы быть спокойными за себя, свою семью и окружающую среду, была создана Карта загрязнения атмосферного воздуха в Киеве.

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Она в режиме реального времени отображает, какие районы должны быть более осторожными и отложить длительную прогулку, а где причины для волнения нет.

В столице установлено 395 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, 141 из которых уже работает.

Установлением занимались как сами жители города, так и независимые проекты и организации, а также органы местного самоуправления.

Те станции, которые находятся в рабочем состоянии, отображаются на карте цветными кругами.

Загрязнение воздуха Киев — онлайн-карта

Ранее мы рассказывали, что онлайн-сервис ЛУН создал карту работающих АЗС Украины. Теперь ты можешь отслеживать в режиме реального времени, на каких заправках в твоем городе есть топливо.