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Чтобы дышать свободно: где посмотреть карту загрязнения воздуха в Киеве

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июня 2022, 09:00
Забруднення повітря у Києві
Фото: Pexels

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