Вся правда о жизни в Ирландии — ужасная погода, жилищный кризис, но теплые люди

Екатерина никогда не мечтала жить в Европе, хотя имела такую возможность, ведь она училась и в Польше, и в Италии. Но всегда возвращалась домой, в родной Херсон.

Когда началась полномасштабная война, девушка до последнего не верила, что нужно будет покидать Украину. Но через девять месяцев жизни под обстрелами все же не выдержала. Собрала вещи и вынужденно эмигрировала в Ирландию. Свою историю девушка рассказала Ранку у Великому місті.

Об Ирландии

Екатерина говорит, когда ехала в Ирландию, почти ничего не знала об этой стране. Но даже не ожидала, что ее ждет невероятная красота.

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Если в другие страны Европы люди путешествуют, чтобы увидеть невероятную архитектуру, то визитка Ирландии — это однозначно природа. И даже если ты живешь в маленьком городке, все равно атмосфера вокруг красивая.

О погоде

Екатерина признается, ей, родом из Херсона, тяжело было привыкнуть к погоде. Говорит, по ее ощущениям, Ирландия — это сплошная осень, независимо от времени года.

Лета в этом году у нас не было вообще. Возможно, одна-две недели, но это не такое классическое лето, как в Украине.

Об ирландцах

Какое холодное не было бы ирландское лето, недостаток тепла компенсируют сами ирландцы. Люди — это самое приятное открытие страны для Екатерины. Положительные, жизнерадостные, добрые и искренние.

Настолько приветливых и дружелюбных и открытых людей еще нужно поискать, признается девушка. А еще ирландцы очень поддерживают Украину, всегда предлагают помощь, им очень близка наша ситуация, поэтому они относятся к украинцам с пониманием.

Екатерина считает, что ирландцы действительно очень сильно помогают украинцам. Предоставляют жилье, денежную помощь, медицинское страхование и даже еду или одежду, если в этом есть необходимость.

Кроме того, многие разные туристические места бесплатны, если у тебя украинский паспорт.

О жилье

В Ирландии ощутимый жилищный кризис. Ведь жилья не хватает даже самим ирландцам, потому это очень большая лотерея: найти, где жить.

Екатерина живет в модульном домике на территории неработающего ресторанного комплекса в пяти километрах от ближайшего города Карлоу.

Девушка говорит, что все дома не новые и разного качества, но есть все необходимое, даже бытовая техника и котел для обогрева, зимой там не холодно.

Но Екатерина признается, как бы хорошо ни принимала ее Ирландия, мысленно она всегда дома и каждую новость проживает вместе со всей Украиной.

А вот Валерия из Кременчуга переехала в Швецию сознательно, потому что ее уже ждала там любимая работа дизайнером. Но, несмотря на это, Стокгольм и сама страна оказалась для нее сплошным открытием. Читай, какая жизнь в Швеции глазами украинки.

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