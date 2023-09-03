Вся правда про життя в Ірландії — жахлива погода, житлова криза, але теплі люди

Катерина ніколи не мріяла жити в Європі, хоча мала таку можливість, адже вона навчалася і в Польщі, і в Італії. Але завжди поверталася додому, до рідного Херсону.

Коли розпочалася повномасштабна війна, дівчина до останнього не вірила, що треба буде залишати Україну. Та за дев’ять місяців життя під обстрілами все ж таки не витримала. Зібрала речі та вимушено емігрувала до Ірландії. Свою історію дівчина розповіла Ранку у Великому місті.

Про Ірландію

Катерина каже, коли їхала в Ірландію, майже нічого не знала про цю країну. Але навіть не очікувала, що на неї чекає неймовірна краса.

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Якщо в інші країни Європи люди подорожують, щоб побачити неймовірну архітектуру, то тут візитівка — це однозначно природа. І навіть якщо ти живеш у маленькому містечку, все одно атмосфера навколо красива.

Про погоду

Катерина зізнається, їй як для херсонки тяжко було звикнути до погоди. Каже, за її відчуттями, Ірландія — це просто суцільна осінь, незалежно від пори року.

Літа цього року у нас не було взагалі. Можливо, один-два тижні, але це не таке класичне літо, як в Україні.

Про ірландців

Яким холодним було б ірландське літо, але нестачу тепла компенсують самі ірландці. Люди — це найприємніше відкриття цієї країни для Катерини. Позитивні, життєрадісні, добрі та щирі.

Настільки привітних та приязних і відкритих людей ще треба пошукати, зізнається дівчина. А ще ірландці дуже підтримують Україну, завжди пропонують допомогу та загалом їм дуже близька наша ситуація, тому вони ставляться до українців із розумінням.

Катерина вважає, що ірландці й справді дуже сильно допомагають українцям. Надають житло, грошову допомогу, медичне страхування та навіть їжу чи одяг, якщо у тому є потреба.

Крім того, багато різних туристичних місць безкоштовні, якщо в тебе український паспорт.

Про житло

В Ірландії дуже сильна житлова криза. Адже житла не вистачає навіть самим ірландцям, тому це дуже велика лотерея — знайти, де жити.

Катерина живе у модульному будиночку на території непрацюючого ресторанного комплексу за п’ять кілометрів від найближчого міста Карлоу.

Дівчина каже, що всі будинки не нові та різної якості, але є все необхідне, навіть побутова техніка та котел для обігріву, тож взимку там не холодно.

Та Катерина зізнається: як би добре не приймала її Ірландія, подумки вона завжди вдома та кожну новину проживає разом з усією Україною.

А ось Валерія із Кременчука переїхала до Швеції свідомо, бо на неї вже чекала там улюблена робота дизайнеркою. Але попри це, Стокгольм та сама країна виявились для неї суцільним відкриттям. Читай про життя у Швеції очима українки.

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