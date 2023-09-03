Подорожі та натхнення

Вся правда про життя в Ірландії — жахлива погода, житлова криза, але теплі люди

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Вересня 2023, 13:00
життя в Ірландії
Фото: Unsplash

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