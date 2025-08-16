Погода в сентябре в Болгарии: брать с собой зонтики или солнцезащитный крем

Мы все ближе к осени и дальше от лета. Но сентябрь становится началом бархатного сезона, который обожают многие отдыхающие. Это период мягких погодных условий, когда солнце по-прежнему согревает, но не сжигает.

Если планируешь отпуск в Болгарию, то наверняка тебя точно интересует температура воздуха и воды на первый месяц осени. Поэтому читай, какая погода в Болгарии в сентябре 2025 года, к чему готовиться и брать ли с собой зонтики.

Погода в Болгарии в сентябре: температура на популярных курортах

В целом погода в Болгарии в сентябре теплая и ласковая — без пронизывающего холода, но и без адской жары. Температура днем на юге страны до +28 °C, а в других частях страны +20…+22 °C.

Мы собрали погоду на самых больших курортах и популярных городах Болгарии.

Золотые пески

Это удачный месяц для отдыха у моря без риска солнечных ожогов. Температура днем от +20 до +25°C. Ночью температура колеблется от +17 до +20°C.

Солнечный берег

Аналогичной будет погода и на другом популярном курорте. Температура днем — +20…+26°C. Ночью прохладнее — от +12 до +17°C.

Несебир

+23… +25°C — температура, которая преобладает днем в течение сентября в этом городе. Ночью от +14 до +19°C.

Созополь

В Созополе будут царить деликатные погодные условия — температура не будет превышать +26°C.

Бургас

Погода в Бургасе порадует теплым солнышком. А вот ночью стоит позаботиться о более теплой одежде, чтобы не замерзнуть.

Варна

Погода будет оставаться приветливой в течение всего сентября. Без осадков, однако временами будет облачно.

Поморье

В Поморье будет преобладать тепло и комфортная погода без осадков. Лишь в отдельные дни возможен дождь.

Какая температура моря в Болгарии в сентябре

В настоящее время вода в Черном море до сих пор теплая, но, возможно, не настолько, как летом. Средняя температура воды — 23°C.

К примеру, на популярных среди туристов Золотых песках и Солнечном берегу температура колеблется от 23, 2 до 23,5°C.

