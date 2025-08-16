Стиль життя

Погода у вересні в Болгарії: брати з собою парасольки чи сонцезахисний крем

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Серпня 2025, 13:30 2 хв.
погода у вересні болгарія
Фото Unsplash

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