Погода у вересні в Болгарії: брати з собою парасольки чи сонцезахисний крем

Ми все ближчі до осені й далі від літа. Але вересень стає початком оксамитового сезону, який обожнюють чимало відпочивальників. Це період м’яких погодних умов, коли сонце досі зігріває, але не спалює.

Якщо плануєш відпустку до Болгарії, то, напевно, тебе точно цікавить температура повітря та води на перший місяць осені. Тому читай, яка погода в Болгарії у вересні 2025, до чого готуватися і чи брати з собою парасольки.

Погода в Болгарії у вересні: температура на популярних курортах

Загалом погода в Болгарії у вересні тепла і лагідна — без пронизливого холоду, але й без пекельної спеки. Температура вдень на півдні країни до +28 °C, а в інших частинах країни +20… +22 °C.

Ми зібрали погоду на найбільших курортах та популярних містах Болгарії.

Золоті піски

Це вдалий місяць для відпочинку біля моря без ризику сонячних опіків. Температура вдень — від +20 до +25°C. Вночі температура коливатиметься в межах +17 до +20°C.

Сонячний берег

Аналогічною буде погода й на іншому популярному курорті. Температура вдень — +20… +26°C. Вночі дещо прохолодніше — від +12 до +17°C.

Несебир

+23… +25°C — температура, яка переважатиме вдень протягом вересня у цьому місті. Вночі від +14 до +19°C.

Созополь

У Созополі пануватимуть делікатні погодні умови — температура не перевищуватиме +26°C.

Бургас

Погода у Бургасі потішить теплим сонечком. А от вночі варто подбати про тепліший одяг, щоб не змерзнути.

Варна

Погода залишатиметься привітною протягом всього вересня. Без опадів, проте подеколи буде хмарно.

Помор’є

У Помор’ї теж переважатиме тепло і комфортна погода без опадів. Лише в окремі дні можливий дощ.

Яка температура моря в Болгарії у вересні

У цей час вода у Чорному морі досі тепла, але, можливо, не настільки, як влітку. Середня температура води — 23°C.

Наприклад, на популярних серед туристів Золотих пісках та Сонячному березі температура коливається від 23, 2 до 23,5°C.

Їхати на відпочинок можна не лише за кордон. Читай, якою буде погода на вересень в Одесі.

Джерело: дані з сайтів Meteoprog, Accuweather та tur-pogoda.com.ua

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