Чтобы всегда был(-а) у руля: поздравления с Днем автомобилиста 2025

День автомобилиста празднуют в Украине все, кто водит машину. Но история праздника касается далеко не только владельцев авто.
Когда День автомобилиста: история праздника
26 октября 2025 года мы поздравляем всех тех, кто умело водит свое авто. Опытные водители празднуют эту дату осенью, в последнее воскресенье октября.
День автомобилиста 2025 имеет свою историю.
День автомобилиста официально называют Днем работника автомобильного и городского транспорта.
Сначала в Украине с Днем автомобилиста поздравляли специализированных работников: грузоперевозчиков, автобусных, трамвайных, троллейбусных водителей.
Теперь же поздравляют таксистов и всех тех, кто водит авто.
Также важно в этот день поздравить тех, кто ремонтирует эти машины: сервисных сотрудников, людей, занимающихся ремонтом транспортных средств, и их производителей.
То есть празднуют День автомобилиста Украины шиномонтажники, автослесари, механики, автомобильные инженеры и конструкторы, руководители и сотрудники различных транспортных предприятий.
Поздравления с Днем автомобилиста 2025 в прозе
***
Пусть колеса в автомобиле будут твоими личными колесами фортуны. Пусть тебя преследует удача, счастье, везение и добро! Не забывать менять резину на колесах, всегда имей полную аптечку и огнетушитель! С Днем автомобилиста!
***
С Днем автомобилиста! Сегодня в первую очередь хочу пожелать тебе мира, света и тепла. Крепкого тебе здоровья, ярких дней, весёлых поездок!
Будь всегда уверен(-а) на дороге и имей крепкие шины, исправный мотор и минимальный автопробег! Пускай судьба всегда бережет тебя от плохих дорог и тяжелых препятствий.
***
С праздником! Желаю фуру счастья, самосвал везения и маленький бардачок невзгод. Пусть твоя машина никогда не ломается, а колеса всегда были жесткими и сильными. С Днем автомобилиста!
***
От всего сердца поздравляю тебя с Днем автомобилиста! Пускай все дороги для тебя будут широкими и открытыми! Зеленого света тебе в каждой поездке и начинаниях!
Пусть каждая поездка приносит только позитив, добро и удачу! С праздником!
***
С Днем автомобилиста! Пусть в твоей жизни, как и на дорогах, будет меньше знаков, которые что-то запрещают. Интересных историй, любви, позитивных приключений и мира! С праздником!
***
Поздравляю! Пусть никогда не будет никаких препятствий и проблем. Меньше ремонтов и больше легкости! С Днем автомобилиста!
День автомобилиста: поздравления в стихах
Чтобы всегда в темноте горели фары,
Чтобы штрафы не давали,
Никогда не нарушай
И машину обожай!
Чтобы не было дорог
В камнях, не ломал ты ног,
Чтобы только позитив
Каждый день тебе дарил.
***
Интересных приключений,
Классных, громких развлечений.
Чтобы мир был быстро так,
Как катаешь ты, мастак!
***
С Днем автомобилиста!
Чтоб рекой лилось игристое,
Чтоб на всех дорогах мира
Всегда чувствовал ты силу!
