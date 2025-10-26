Чтобы всегда был(-а) у руля: поздравления с Днем автомобилиста 2025

День автомобилиста празднуют в Украине все, кто водит машину. Но история праздника касается далеко не только владельцев авто.

Когда празднуют День автомобилиста и какая его история? Лучшие поздравления с Днем автомобилиста в стихах, прозе и картинках смотри прямо сейчас.

Когда День автомобилиста: история праздника

26 октября 2025 года мы поздравляем всех тех, кто умело водит свое авто. Опытные водители празднуют эту дату осенью, в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста 2025 имеет свою историю.

День автомобилиста официально называют Днем работника автомобильного и городского транспорта.

Сначала в Украине с Днем автомобилиста поздравляли специализированных работников: грузоперевозчиков, автобусных, трамвайных, троллейбусных водителей.

Теперь же поздравляют таксистов и всех тех, кто водит авто.

Также важно в этот день поздравить тех, кто ремонтирует эти машины: сервисных сотрудников, людей, занимающихся ремонтом транспортных средств, и их производителей.

То есть празднуют День автомобилиста Украины шиномонтажники, автослесари, механики, автомобильные инженеры и конструкторы, руководители и сотрудники различных транспортных предприятий.

Поздравления с Днем автомобилиста 2025 в прозе

***

Пусть колеса в автомобиле будут твоими личными колесами фортуны. Пусть тебя преследует удача, счастье, везение и добро! Не забывать менять резину на колесах, всегда имей полную аптечку и огнетушитель! С Днем автомобилиста!

***

С Днем автомобилиста! Сегодня в первую очередь хочу пожелать тебе мира, света и тепла. Крепкого тебе здоровья, ярких дней, весёлых поездок!

Будь всегда уверен(-а) на дороге и имей крепкие шины, исправный мотор и минимальный автопробег! Пускай судьба всегда бережет тебя от плохих дорог и тяжелых препятствий.

***

С праздником! Желаю фуру счастья, самосвал везения и маленький бардачок невзгод. Пусть твоя машина никогда не ломается, а колеса всегда были жесткими и сильными. С Днем автомобилиста!

***

От всего сердца поздравляю тебя с Днем автомобилиста! Пускай все дороги для тебя будут широкими и открытыми! Зеленого света тебе в каждой поездке и начинаниях!

Пусть каждая поездка приносит только позитив, добро и удачу! С праздником!

***

С Днем автомобилиста! Пусть в твоей жизни, как и на дорогах, будет меньше знаков, которые что-то запрещают. Интересных историй, любви, позитивных приключений и мира! С праздником!

***

Поздравляю! Пусть никогда не будет никаких препятствий и проблем. Меньше ремонтов и больше легкости! С Днем автомобилиста!

День автомобилиста: поздравления в стихах

Чтобы всегда в темноте горели фары,

Чтобы штрафы не давали,

Никогда не нарушай

И машину обожай!

Чтобы не было дорог

В камнях, не ломал ты ног,

Чтобы только позитив

Каждый день тебе дарил.

***

Интересных приключений,

Классных, громких развлечений.

Чтобы мир был быстро так,

Как катаешь ты, мастак!

***

С Днем автомобилиста!

Чтоб рекой лилось игристое,

Чтоб на всех дорогах мира

Всегда чувствовал ты силу!

