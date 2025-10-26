Щоб завжди був(-ла) біля керма: привітання з Днем автомобіліста 2025

День автомобіліста святкують в Україні всі, хто водить машину. Але історія свята стосується далеко не тільки власників авто.

Коли святкують День автомобіліста та яка його історія? Найкращі привітання з Днем ​​автомобіліста у віршах, прозі та картинках дивись прямо зараз.

Коли День автомобіліста: історія свята

26 жовтня 2025 року ми вітаємо всіх, хто вміло водить своє авто. Досвідчені водії святкують цю дату восени, в останню неділю жовтня.

День автомобіліста 2025 року має свою історію.

День автомобіліста офіційно називають Днем працівника автомобільного та міського транспорту.

Спочатку в Україні з Днем автомобіліста вітали спеціалізованих працівників: вантажоперевізників, автобусних, трамвайних, тролейбусних водіїв.

Тепер же вітають таксистів та всіх тих, хто водить авто.

Також важливо цього дня привітати тих, хто лагодить машини: сервісних співробітників, людей, які займаються ремонтом транспортних засобів, та їх виробників.

Тобто святкують День автомобіліста України шиномонтажники, механіки, автомобільні інженери та конструктори, керівники та співробітники різних транспортних підприємств.

Привітання з Днем ​​автомобіліста 2025 у прозі

Нехай колеса в автомобілі будуть твоїми власними колесами фортуни. Нехай тебе переслідує удача, щастя, успіх та добро!

Не забувай міняти гуму на колесах, завжди май повну аптечку та вогнегасник! З Днем автомобіліста!

***

З Днем автомобіліста! Сьогодні насамперед хочу побажати тобі миру, світла та тепла. Міцного тобі здоров’я, яскравих днів, веселих поїздок!

Будь завжди впевненим(-ою) на дорозі та май міцні шини, справний мотор та мінімальний автопробіг! Нехай доля завжди береже тебе від поганих доріг та важких перешкод.

***

Зі святом! Бажаю фуру щастя, самоскид везіння та маленький бардачок негараздів. Нехай твоя машина ніколи не ламається, а колеса завжди будуть міцними та сильними. З Днем автомобіліста!

***

Від щирого серця вітаю тебе з Днем автомобіліста! Нехай всі дороги для тебе будуть широкими та відкритими! Зеленого світла тобі у кожній поїздці та починаннях!

Нехай кожна поїздка приносить лише позитив, добро та удачу! Зі святом!

***

З Днем автомобіліста! Нехай у твоєму житті, як і на дорогах, буде менше знаків, які щось забороняють. Цікавих історій, кохання, позитивних пригод та миру! Зі святом!

***

Вітаю! Нехай ніколи не буде жодних перешкод та проблем. Менше ремонтів і більше легкості! З Днем автомобіліста!

День автомобіліста: вітання у віршах

Щоб завжди у темряві горіли фари,

Щоб штрафи взагалі не давали,

Ніколи закони не порушуй

І будь сильним, класним, мужнім!

Щоб не було поганих доріг,

Ніколи не ламав ти ніг,

Щоб тільки сильний позитив,

Твій шлях, як маселком, змастив.

***

Цікавих пригод і хороших доріг,

Аби нікого не збивав з ніг,

Щоб мир настав настільки швидко,

Як ти катаєш: є, й не видко!

***

Щоб річкою лилось ігристе,

Щоб їздив ще ти років 300!

Аби не було перешкод

І класно їздив весь народ!

В холодну погоду часто пітніють вікна. Читай, чому так відбувається.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!