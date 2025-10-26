Щоб завжди був(-ла) біля керма: привітання з Днем автомобіліста 2025

День автомобіліста святкують в Україні всі, хто водить машину. Але історія свята стосується далеко не тільки власників авто.
Коли святкують День автомобіліста та яка його історія? Найкращі привітання з Днем автомобіліста у віршах, прозі та картинках дивись прямо зараз.
Коли День автомобіліста: історія свята
26 жовтня 2025 року ми вітаємо всіх, хто вміло водить своє авто. Досвідчені водії святкують цю дату восени, в останню неділю жовтня.
День автомобіліста 2025 року має свою історію.
День автомобіліста офіційно називають Днем працівника автомобільного та міського транспорту.
Спочатку в Україні з Днем автомобіліста вітали спеціалізованих працівників: вантажоперевізників, автобусних, трамвайних, тролейбусних водіїв.
Тепер же вітають таксистів та всіх тих, хто водить авто.
Також важливо цього дня привітати тих, хто лагодить машини: сервісних співробітників, людей, які займаються ремонтом транспортних засобів, та їх виробників.
Тобто святкують День автомобіліста України шиномонтажники, механіки, автомобільні інженери та конструктори, керівники та співробітники різних транспортних підприємств.
Привітання з Днем автомобіліста 2025 у прозі
Нехай колеса в автомобілі будуть твоїми власними колесами фортуни. Нехай тебе переслідує удача, щастя, успіх та добро!
Не забувай міняти гуму на колесах, завжди май повну аптечку та вогнегасник! З Днем автомобіліста!
***
З Днем автомобіліста! Сьогодні насамперед хочу побажати тобі миру, світла та тепла. Міцного тобі здоров’я, яскравих днів, веселих поїздок!
Будь завжди впевненим(-ою) на дорозі та май міцні шини, справний мотор та мінімальний автопробіг! Нехай доля завжди береже тебе від поганих доріг та важких перешкод.
***
Зі святом! Бажаю фуру щастя, самоскид везіння та маленький бардачок негараздів. Нехай твоя машина ніколи не ламається, а колеса завжди будуть міцними та сильними. З Днем автомобіліста!
***
Від щирого серця вітаю тебе з Днем автомобіліста! Нехай всі дороги для тебе будуть широкими та відкритими! Зеленого світла тобі у кожній поїздці та починаннях!
Нехай кожна поїздка приносить лише позитив, добро та удачу! Зі святом!
***
З Днем автомобіліста! Нехай у твоєму житті, як і на дорогах, буде менше знаків, які щось забороняють. Цікавих історій, кохання, позитивних пригод та миру! Зі святом!
***
Вітаю! Нехай ніколи не буде жодних перешкод та проблем. Менше ремонтів і більше легкості! З Днем автомобіліста!
День автомобіліста: вітання у віршах
Щоб завжди у темряві горіли фари,
Щоб штрафи взагалі не давали,
Ніколи закони не порушуй
І будь сильним, класним, мужнім!
Щоб не було поганих доріг,
Ніколи не ламав ти ніг,
Щоб тільки сильний позитив,
Твій шлях, як маселком, змастив.
***
Цікавих пригод і хороших доріг,
Аби нікого не збивав з ніг,
Щоб мир настав настільки швидко,
Як ти катаєш: є, й не видко!
***
Щоб річкою лилось ігристе,
Щоб їздив ще ти років 300!
Аби не було перешкод
І класно їздив весь народ!
В холодну погоду часто пітніють вікна. Читай, чому так відбувається.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!