Стиль жизни

Что можно посадить в июле на огороде, чтобы успеть собрать урожай до холодов

Ольга Петухова, редактор сайта 23 июня 2025, 14:45
Что можно посадить в июле
Фото Pexels

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