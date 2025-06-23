Что можно посадить в июле на огороде, чтобы успеть собрать урожай до холодов

В июне — июле владельцы огородов начинают собирать первые урожаи. Пришло время молодого картофеля, свёклі, лука, сняли с грядок редис и некоторые салаты. Места из-под этого овощей освободились и чтобы земля “не гуляла”, можно использовать ее снова — и получить с участка еще один урожай. Что можно посадить в июле на огороде — читай советы в нашем материале.

В июле можно посадить любые овощи с коротким периодом вегетации, проще говоря — те, которые успеют вырасти и созреть до холодов. Конечно, время для посадки тыквы, кукурузы, томатов истекло, но посеять зелень, шпинат, посадить фасоль, спаржевую фасоль, морковь, свеклу и разнообразные цветы — запросто!

Что можно посадить в июле на огороде

Зелень и овощи на салаты

Ничто не помешает посадить в июле замечательную салатную “корзину”: рукколу, салат, лук на перо, шпинат, редис, укроп. Рассмотрим более подробно, как это сделать.

разнообразные салаты : Их можно сеять каждые 20 дней, главное — выбрать летний (а не весенний) сорт, вовремя прореживать, чтобы они не тянулись вверх, а были махровыми и вкусными;

: Их можно сеять каждые 20 дней, главное — выбрать летний (а не весенний) сорт, вовремя прореживать, чтобы они не тянулись вверх, а были махровыми и вкусными; руккола : ее можно высаживать все лето, она очень быстро растет. Не забывай вовремя поливать посадки, иначе руккола будет горчить. Это правило касается и всех салатов, потому что они тоже любят влагу;

: ее можно высаживать все лето, она очень быстро растет. Не забывай вовремя поливать посадки, иначе руккола будет горчить. Это правило касается и всех салатов, потому что они тоже любят влагу; редис : его можно сеять раз в две недели, хотя в июле сокращается световой день, редису это даже на пользу, он успеет вызреть и дать урожай; для лучшего роста прикармливай его азотными удобрениями;

: его можно сеять раз в две недели, хотя в июле сокращается световой день, редису это даже на пользу, он успеет вызреть и дать урожай; для лучшего роста прикармливай его азотными удобрениями; укроп : летний укроп получится ароматнее весеннего, поэтому смело подсевай его в июле: хоть в начале, хоть в конце месяца;

: летний укроп получится ароматнее весеннего, поэтому смело подсевай его в июле: хоть в начале, хоть в конце месяца; редька: можешь выбрать японские или китайские сорта, они будут хорошо расти. Однако, сажая растения в июле, учитывай, кто был их предшественниками на этой грядке: если здесь уже сидел редис или капуста — не жди большого урожая. Лучше сажать на места, например, из-под огурцов.

Скороспелые овощи

В течение всего июля можно сажать быстро взошедшие овощи, которые уже через несколько недель будут давать урожаи. К таким культурам относятся: зеленый горошек, фасоль — обычная и спаржевая, морковь, свекла, разные виды капусты.

белокочанная капуста : для посадки в июле выбирай ранние сорта, ведь поздние не успеют вызреть. Перед посадкой обработайте семена от вредителей и замочи их на несколько дней в теплой воде, чтобы они быстрее взошли. Середина лета обычно жаркая, а капуста любит много воды, так что не забывай обильно поливать ее. В начале октября у тебя будут молодые кочаны;

: для посадки в июле выбирай ранние сорта, ведь поздние не успеют вызреть. Перед посадкой обработайте семена от вредителей и замочи их на несколько дней в теплой воде, чтобы они быстрее взошли. Середина лета обычно жаркая, а капуста любит много воды, так что не забывай обильно поливать ее. В начале октября у тебя будут молодые кочаны; брокколи : сажай ее в начале июля, позже уже не стоит, она не успеет созреть до первых холодов;

: сажай ее в начале июля, позже уже не стоит, она не успеет созреть до первых холодов; пекинская капуста : она созреет через 50-60 дней, и ты успеешь получить за лето еще один урожай;

: она созреет через 50-60 дней, и ты успеешь получить за лето еще один урожай; фасоль : в начале июля можно посадить кустовую фасоль ранних сортов, правда, будешь есть не бобы — они не успеют вызреть, а молодые стручки. Лучше ей отдать место после огурцов или молодого картофеля;

: в начале июля можно посадить кустовую фасоль ранних сортов, правда, будешь есть не бобы — они не успеют вызреть, а молодые стручки. Лучше ей отдать место после огурцов или молодого картофеля; спаржевая фасоль : растет крайне быстро и очень неприхотлива. Можешь сажать ее в середине лета, только не забывай вовремя подкармливать и поливать, сочные стручки получишь уже через несколько недель;

: растет крайне быстро и очень неприхотлива. Можешь сажать ее в середине лета, только не забывай вовремя подкармливать и поливать, сочные стручки получишь уже через несколько недель; горох : зеленый горошек смело сажай в июле. Для ускорения всходов обязательно замочи семена в воде. Когда взойдет — поставь растениям прутики — подпорки. Кроме урожая вкусных плодов, горох полезен для почвы: он прекрасный сидерат;

: зеленый горошек смело сажай в июле. Для ускорения всходов обязательно замочи семена в воде. Когда взойдет — поставь растениям прутики — подпорки. Кроме урожая вкусных плодов, горох полезен для почвы: он прекрасный сидерат; морковь и свёкла: семена обработай от вредителей и болезней. Когда взойдет, прорывай так, чтобы между растениями оставались 6-8 см. Осенью будешь смаковать корнеплодами. Но знай, что для продолжительного хранения (в зиму) они не годятся.

Что можно посадить в саду в июле из цветов

Июль — время пополнить сад и клумбы новыми жителями, которые примут эстафету цветения от своих майских и июньских сестер. В это время на клумбы сажают рассаду дельфиниумов, астр, маргариток, турецкую гвоздику, водосбор и другие цветы.

Прекрасная идея посадить в саду бархатцы — они не только будут радовать цветением, но и отпугнут вредителей. Можно посеять лесные незабудки. Рассадой размножить колокольчики — они зацветут осенью.

В общем, для цветовода лето — горячая пора, но и результат того стоит: сад будет радовать тебя своими красками до поздней осени.

Раньше мы рассказывали, как пересадить летом розы.

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