Искусственный интеллект ставит под угрозу работу писателей! Что известно о судебном иске авторов на OpenAI

Развитие технологий и технические возможности каждый год двигаются вперед. Но не успели мы оправиться от преимуществ использования искусственного интеллекта, как пришла новая “лихорадка”: в США известные писатели подали иск на компанию, разрабатывающую OpenAI за нарушение авторских прав.

Кто присоединился к судебному иску, почему и как реагирует компания, рассказываем тебе дальше.

Иск писателей против OpenAI: что известно

В Южном округе Нью-Йорка в США 17 известных авторов из Гильдии писателей подали иск в суд на компании, занимающиеся генерированием искусственного интеллекта по его обучению на книгах этих писателей.

Сейчас также смотрят

Среди них — Джонатан Френзен (Иди туда, где страшно), Джон Гришем (Время убивать), Джордж Мартин (Игра Престолов) и Джоди Пиколт (Mad Honey). Писатели надеются квалифицировать заявление как групповой иск.

Иск в суд писатели подали потому, что OpenAI просто копировал произведения, без их разрешения. Также без разрешения авторов искусственный интеллект размещал информацию, защищенную авторским правом, в открытом доступе.

В иске говорится, что LLM (рус. — Большая Языковая Модель) ставит под угрозу заработок фантастов.

— LLM ставит под угрозу способность писателей-фантастов зарабатывать на жизнь, поскольку LLM позволяют кому-либо генерировать — автоматически и бесплатно (или очень дешево) — текст, за создание которого они платили бы писателям.

Также авторы отметили, что искусственный интеллект создает работы, перефразированные или основанные на произведениях этих авторов. Это может нанести ущерб рынку, в котором писатели зарабатывают.

Также в жалобе говорится, что OpenAI мог научить GPT на открытых данных общественного достояния, а не на работах, защищенных авторским правом.

Реакция OpenAI

В комментарии The Verge OpenAI сообщило, что они стремятся к конструктивному диалогу и настроены оптимистично.

— Мы оптимистично настроены и продолжим находить взаимовыгодные способы сотрудничества, чтобы помочь людям использовать новые технологии в экосистеме контента, — заявили в компании.

Известный музыкант Стинг в комментарии BBC отметил: стоит остерегаться ИИ, поскольку искусственный интеллект пишет и распространяет песни, созданные на основе уже имеющихся композиций.

Это будет битва, которую мы все должны вести следующие несколько лет: защита нашего человеческого капитала от ИИ, — сказал Стинг.

Напомним, что это уже не первый скандал с нарушением авторских прав людей искусственным интеллектом OpenAI. Ещё в мае в США прошла забастовка Гильдии сценаристов под названием Отложить карандаши (Pencils Down) из-за угрозы искусственного интеллекта для создателей сценариев фильмов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.