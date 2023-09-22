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Искусственный интеллект ставит под угрозу работу писателей! Что известно о судебном иске авторов на OpenAI

Виктория Мельник, редактор сайта 22 сентября 2023, 15:00
иск в суд на OpenAI
Фото: Pexels

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