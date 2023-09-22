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Штучний інтелект ставить під загрозу роботу письменників! Що відомо про судовий позов авторів на OpenAI

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 15:00
позов до суду на OpenAI
Фото: Pexels

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