Штучний інтелект ставить під загрозу роботу письменників! Що відомо про судовий позов авторів на OpenAI

Розвиток технологій та технічні можливості щороку рухаються вперед. Та не встигли ми оговтатися від переваг використання штучного інтелекту, як прийшла нова “лихоманка”: у США відомі письменники подали позов на компанію, що розробляє OpenAI, за порушення авторських прав.

Хто приєднався до судового позову, чому та як реагує компанія, розповідаємо далі.

Позов письменників проти OpenAI: що відомо

У Південному окрузі Нью-Йорка в США 17 відомих авторів з Гільдії письменників подали позов до суду на компанії, що займаються генеруванням штучного інтелекту на його навчанні на книгах цих письменників.

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Серед позивачів — Джонатан Френзен (Іди туди, де страшно), Джон Грішем (Час вбивати), Джордж Мартін (Гра Престолів) і Джоді Піколт (Mad Honey). Позивачі сподіваються кваліфікувати заяву як груповий позов.

Позов до суду письменники подали тому, що начебто OpenAI просто копіював твори позивачів без їхнього дозволу. Також без дозволу авторів штучний інтелект розміщував інформацію, яка захищена авторським правом, у відкритому доступі.

У позові йдеться, що LLM (укр. — Велика Мовна Модель) ставить під загрозу заробіток письменників-фантастів.

— LLM ставить під загрозу здатність письменників-фантастів заробляти на життя, оскільки LLM дозволяють будь-кому генерувати — автоматично та безплатно (або дуже дешево) — текст, за створення якого вони б платили письменникам.

Також автори зазначили, що штучний інтелект створює роботи, які перефразовані або базуються на творах цих авторів. Це може завдати шкоди ринку, на якому письменники заробляють.

Також у скарзі йдеться про те, що OpenAI міг навчити GPT на відкритих даних суспільного надбання, а не на роботах, що захищені авторським правом.

Реакція OpenAI

У коментарі виданню The Verge OpenAI повідомило, що вони прагнуть конструктивного діалогу та налаштовані оптимістично.

— Ми оптимістично налаштовані та продовжимо знаходити взаємовигідні способи співпраці, щоб допомогти людям використовувати нові технології в екосистемі контенту, — заявили в компанії. Відомий музикант Стінг у коментарі ВВС зазначив: варто остерігатися ШІ, оскільки штучний інтелект пише та поширює пісні, що створені на основі вже наявних композицій. Це буде битва, яку ми всі повинні вести наступні кілька років: захист нашого людського капіталу від ШІ, — сказав Стінг. Нагадаємо, що це вже не перший скандал з порушенням авторських прав людей штучним інтелектом OpenAI. Ще в травні в США відбувся страйк Гільдії сценаристів під назвою Відкласти олівці (Pencils Down) через загрозу штучного інтелекту для творців сценаріїв фільмів.

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