И чтоб после 20 лет любить друг друга! Григорий Решетник рассказал, как беречь долгий и счастливый брак

Боишься, что через 20 или 40 лет брака вы разлюбите друг друга и будете вместе только из-за привычки? Наверное, об этом думал каждый/каждая перед свадьбой или уже в созданной семье.

Ведущий романтического шоу Холостяк Григорий Решетник во время съемок шоу єПитання? (Новый канал) рассказал, как они с женой проводят время наедине, и что помогает беречь здоровые и крепкие отношения.

Григорий Решетник рассказал, как сохранить многолетний брак

Беречь романтику в паре после многих лет брака, троих детей и во время построения карьеры — возможно. Это на собственном примере доказывают многие семьи украинского шоу-бизнеса! Они сделали это главной ценностью.

Сейчас также смотрят

Среди них и семья звездного ведущего Григория Решетника. Он поделился главной тайной крепкого брака, и она оказалась достаточно простой.

Мы — многодетные родители, у нас трое прекрасных сыновей, и, конечно, уделяем им много внимания. Поэтому нам сейчас все сложнее находить время на романтику. Но отношения без нее невозможны.

— Например, я очень люблю дарить цветы своей жене, не ища повода, просто для настроения, и приучаю к этому своих мальчиков. Также мы устраиваем дневные свидания, пока дети в школе, — говорит Григорий.

Ведущий делится, вариантами свиданий выбирают походы на кофе, в кино или на прогулки. Так наслаждаются временем вместе. А важное правило в семье: крепкий и счастливый брак — процесс, который требует усилий обоих партнеров.

Кристинка, пожалуй, более романтичная, потому что находит время на романтику. Она мне устраивает разные сюрпризы на дни рождения, раньше, до полномасштабного вторжения, это были путешествия за границу, сейчас путешествуем по Украине.

Григорий говорит, старается не отставать. И обычно его внимание — это подарки. Говорит, часто на съемках очень много романтики, и иногда кажется, что она может быть очень простой и скромной.

Ведущий делится, и женщины, и мужчины любят “вау-эффект”, а потому надо быть смелее, проявлять инициативу, удивлять.

И самое главное — уделять внимание. Будьте романтиками!

Посмотреть шоу єПитання? можно по понедельникам в 20:00 на Новом канале!

Ранее солист группы Скай Олег Собчук рассказывал о благотворительности и музыке во время войны.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.