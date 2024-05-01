Шоу-биз
Эксклюзив

И чтоб после 20 лет любить друг друга! Григорий Решетник рассказал, как беречь долгий и счастливый брак

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 мая 2024, 20:00
Григорий Решетник рассказал, как сохранить многолетний брак

Эксклюзивы
Григорій Решетнік розповів, як зберегти багаторічний шлюб
І щоб після 20 років любити одне одного! Григорій Решетнік розповів, як берегти довгий і щасливий шлюб
Фильм Божественность
О жизни, смерти и возрождении: фильм Божественность американского режиссера на кинофестивале в Черновцах
Всемирный день мобильности и доступности
Всемирный день мобильности и доступности. Как Украина развивается и над чем еще нужно работать
Власна думка
Сколько людей, столько и мнений? Феномен собственного мнения: почему оно не всегда наше и не всегда нужно
Смотреть больше

Больше новостей
украинское оружие
Бронемашины, минометы и снаряды: которые производят на украинских оборонных предприятиях во время войны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
как проверить свой страховой стаж
Как проверить страховой стаж самостоятельно: в несколько кликов и онлайн
ограниченно пригодный
Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
Смотреть больше

Материалы по теме

Ольга Конопленко
Наибольший страх — оставить сына сиротой. История судьи из Дружковки о работе под угрозой авиаударов
Комедия Крашанка
5 причин посмотреть семейную комедию Крашанка
Благодатне
Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне
Благодатное
Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное

Видео
0:06:03
ограниченно пригодный

Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
0:04:23
Россияне сдают свои позиции: как работают Сечеславские десантники
Закончился очередной полк россиян. Десантники показали отработку по вражеской технике
0:09:33
Как научиться на оператора БПЛА: что нужно знать
Управлять дронами сможет каждый: что нужно знать о навыках и обучении в центрах подготовки
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 1 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:27
Благодатное
Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное
0:04:58
Военные теряют надежду на возвращение: будет ли демобилизация
Военные хронически истощены. Как вопрос демобилизации рассматривают командиры и родственники защитников
0:14:36
ВСУ недополучили питание: какие поставщики подвели войско
ВСУ недополучили питание: какие поставщики намеренно оставили войско без продуктов
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:33
гражданские в плену
Искала сына среди мертвых, а потом получила письмо из плена. Сколько гражданских РФ удерживает в заложниках
0:03:20
Европейская олимпиада по математике
В шестой раз забрали золото! Украинки победили на Европейской олимпиаде по математике
Больше видео
Как прописать ребенка через Дію
Читать дальше
Как прописать ребенка через Дію: пошаговая инструкция для родителей
Временную защиту украинцев в Польше продлят — что изменится
Читать дальше
Временную защиту украинцев в Польше продлят до октября 2025: какие льготы отменят

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь