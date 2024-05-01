І щоб після 20 років любити одне одного! Григорій Решетнік розповів, як берегти довгий і щасливий шлюб

Боїшся, що за 20 чи 40 років шлюбу ви розлюбите одне одного і будете разом лише за звичкою? Певно, про це думав кожен/кожна перед весіллям чи вже у створеній родині.

Ведучий романтичного шоу Холостяк Григорій Решетнік під час знімань шоу єПитання? (Новий канал) розповів, як вони з дружиною проводять час наодинці, і що допомагає берегти здорові та міцні стосунки.

Григорій Решетнік розповів, як зберегти багаторічний шлюб

Берегти романтику у парі після багатьох років шлюбу, трьох дітей та під час будування кар’єри — можливо. Це на власному прикладі доводять багато родин українського шоу-бізнесу! Вони зробили це головною цінністю.

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Серед них і родина зіркового ведучого Григорія Решетніка. Він поділився головною таємницею міцного шлюбу, і секрет виявився досить простим.

Ми багатодітні батьки, маємо трьох прекрасних синів, і, звісно, приділяємо їм багато уваги. Тому зараз нам дедалі складніше знаходити час на романтику. Але стосунки без неї неможливі.

— Наприклад, я дуже люблю дарувати квіти своїй дружині, не шукаючи приводу, просто для настрою, і привчаю до цього своїх хлопців. Також ми влаштовуємо денні побачення, поки діти в школі, — каже Григорій.

Ведучий ділиться, варіантами побачень вибирають кавування, похід у кіно чи прогулянки. Так насолоджуються часом разом. А важливим правилом у родині є таке: міцний та щасливий шлюб — процес, який потребує зусиль обох партнерів.

Христинка, мабуть, більш романтична, бо знаходить час на романтику. Вона мені влаштовує різні сюрпризи на дні народження, раніше, до повномасштабного вторгнення, це були закордонні подорожі, зараз подорожуємо Україною.

Григорій каже, намагається не відставати. І зазвичай його увага — це подарунки. Каже, часто на зніманнях дуже багато романтики, й інколи здається, що вона може бути дуже простою і скромною.

Ведучий ділиться, і жінки, і чоловіки люблять “вау-ефект”, а тому треба бути сміливішими, виявляти ініціативу, дивувати.

Та найголовніше — приділяти увагу. Будьте романтиками!

Подивитися шоу єПитання можна щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!

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