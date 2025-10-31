Холостяк 14 сезон 3 выпуск: пылкие эмоции, первое индивидуальное свидание и когда включать эфир

В эту пятницу, 31 октября, в 19:00 на СТБ ты увидишь нечто, что заставит твое сердце биться быстрее: 3 выпуск 14 сезона Холостяка погрузит тебя в вихрь настоящих эмоций, откровенных слов и пылающих сердец.

Уже сегодня вечером ты увидишь, как рождается любовь — не на словах, а в химии чувств.

Читай больше подробностей о 3 выпуске Холостяка и жди вечерний выпуск реалити.

Холостяк 14 сезон 3 выпуск: свидание с завязанными глазами и откровенные фото без ретуши

В 3 выпуске реалити Тарас Цимбалюк раскроет перед девушками свою душу и расскажет о профессии, которая не всегда легка для близких отношений.

“Мое амплуа предполагает интимные сцены, поцелуи, откровенность. И это часто триггерило мою вторую половинку в отношениях. Поэтому я хочу, чтобы девушки увидели, чем я живу, и поняли — смогут ли они это принять“, — признается Холостяк.

Так что на героинь реалити ждет свидание, на котором они должны понять, способны ли любить человека, без возражений принимая его мир.

Кто из них готов понимать его и идти рядом? Увидим сегодня вечером.

А еще на этой неделе девушек ждет настоящий тест на правду и откровенность. В новой традиции Женского клуба героини напишут на листах все, что хотят оставить в прошлом: страхи, обиды, бывшие привязанности. Ведь только отпустив старое, можно открыть сердце для нового сильного чувства.

Девушки покажут себя настоящими на фото: без фильтров, без макияжа, без ретуши.

Кто-то обнаженно, кто-то через эмоции, кто-то в моменте, когда глаза говорят громче слов.

А Тарас устроит необычное индивидуальное свидание! Он захочет узнать, может ли настоящая страсть возникнуть не под влиянием внешности, а от запахов, инстинктов и химии.

Это будет свидание с завязанными глазами — максимально откровенное, без правил и преград.

Кто останется, а кто покинет проект уже на этой неделе? Кто из девушек способен принять Тараса таким, какой он есть на самом деле? Кто откроет сердце и позволит любви войти в свою жизнь?

Жди ответ в пятницу, 31 октября, в 19:00, в 3 выпуске романтического реалити Холостяк на СТБ.

Источник фото: СТБ.

