Холостяк 14 сезон 3 випуск: палкі емоції, перше індивідуальне побачення та коли включати ефір

Цієї п’ятниці, 31 жовтня, о 19:00 на СТБ ти побачиш дещо, що змусить твоє серце битися швидше: 3 випуск 14 сезону Холостяка занурить тебе у вир справжніх емоцій, відвертих слів і палаючих сердець.

Вже сьогодні ввечечрі ти побачиш, як зароджується любов — не на словах, а в хімії почуттів.

Читай більше подробиць про 3 випуск Холостяка і чекай на вечірній випуск реаліті.

Холостяк 14 сезон 3 випуск: побачення з зав’язаними очима і відверті фото без ретуші

У 3 випуску реаліті Тарас Цимбалюк розкриє перед дівчатами свою душу і розкаже про професію, яка не завжди легка для близьких стосунків.

“Моє амплуа передбачає інтимні сцени, поцілунки, відвертість. І це часто тригерило мою другу половинку у стосунках. Тому я хочу, щоб дівчата побачили, чим я живу, і зрозуміли — чи можуть це прийняти“, — зізнається Холостяк.

Тож на героїнь реаліті чекає побачення, на якому вони мають зрозуміти, чи здатні любити людину, без заперечень приймаючи її світ.

Хто з них готовий розуміти його і крокувати поруч? Побачимо сьогодні ввечері.

А ще цього тижня на дівчат чекає справжній тест на правду та відвертість. У новій традиції Жіночого клубу героїні напишуть на аркушах усе, що хочуть залишити в минулому: страхи, образи, колишні кохання. Адже тільки відпустивши старе, можна відкрити серце для нового сильного почуття.

Дівчата покажуть себе справжніми на фото: без фільтрів, без макіяжу, без ретуші.

Хтось оголено, хтось через емоції, хтось у моменті, коли очі говорять голосніше за слова.

А Тарас влаштує незвичайне індивідуальне побачення! Він захоче дізнатися, чи може справжній потяг народитися не з зовнішності, а з запахів, інстинктів і хімії.

То буде побачення з зав’язаними очима — максимально відверте, без правил і перешкод.

Хто залишиться, а хто покине проект вже цього тижня? Хто з дівчат здатен прийняти Тараса таким, яким він насправді є? Хто відкриє серце і дозволить любові зайти в життя?

Чекай на відповідь у п’ятницю 31 жовтня, о 19:00, у 3 випуску романтичному реаліті Холостяк на СТБ.

Джерело фото: СТБ.

