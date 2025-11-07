Холостяк 14 сезон 4 выпуск: новые свидания и откровенные разговоры — когда и где смотреть

Сегодня, 7 ноября 2025 года, на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск 14-го сезона романтического реалити Холостяк.

Тема этой недели — классическое произведение французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц. Символизм, философия и испытание выбором станут лейтмотивом выпуска.

Холостяк 14 сезон 4 выпуск: “звездные” свидания и забота об экологии

Во время своего утреннего визита телеведущий Григорий Решетник сообщит девушкам, что на этой неделе их ждет тема, связанная с важной для Тараса книгой.

Холостяк признается: Маленький принц — одно из самых любимых его произведений. А фразу из книги “Все дороги ведут к людям” он буквально запечатлел в виде тату.

Поскольку звезды играют важную роль в сюжете книги, Тарас организует “звездное свидание” для одной из девушек. Во время откровенного разговора он поймет, рядом ли с ним именно тот человек, с которым хочется вместе смотреть на небо. А еще их ждет игра с личными вопросами, на которые нужно ответить честно.

Следующее свидание состоится в виде эко-акции. Сразу три девушки вместе будут очищать пространство вместе с Тарасом. И снова не обошлось без Маленького принца.

Там есть цитата: “Убрался сам утром — тщательно убери и свою планету”. Поэтому мы сегодня будем убирать самый красивый город в мире.

Цель свидания — показать, кто способен не только говорить об изменениях, но и претворять их в жизнь.

А еще зрители станут свидетелями первого свидания в формате “2+1”. После него вернется только одна героиня. Ведущий принесет девушкам приглашение с надписью: “Каждый человек должен стремиться к своей планете”.

Героини предстанут перед непростым выбором: наблюдать за происходящим или довериться своему моменту. Это свидание испытает девушек на ревность, доверие и искренность.

Затем девушки примут участие в креативном апсайклинг-челендже и попытаются создать собственные образы из подержанных вещей. Без фантазии не обойтись — девушки будут искать смысл в несовершенном и постараться не растерять красоту.

