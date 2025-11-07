Холостяк 14 сезон 4 випуск: нові побачення та відверті розмови — коли й де дивитися

Сьогодні, 7 листопада 2025 року, на телеканалі СТБ вийде четвертий випуск 14 сезону романтичного реаліті Холостяк.

Тема цього тижня — класичний твір французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц. Символізм, філософія та випробування вибором стануть головним лейтмотивом випуску.

Чого ще чекати від найромантичнішого проекту країни — читай у матеріалі.

Холостяк 14 сезон 4 випуск: “зіркові” побачення та турботу про екологію

Під час свого ранкового візиту телеведучий Григорій Решетник повідомить дівчатам, що цього тижня на них чекає тема, пов’язана з важливою для Тараса книгою.

Холостяк зізнається: Маленький принц — один з найулюбленіших його творів. А фразу з книги “Всі дороги ведуть до людей” він буквально закарбував у вигляді тату.

Оскільки зірки відіграють важливу роль у сюжеті книги, Тарас організує “зіркове побачення” для однієї з дівчат. Під час відвертої розмови він зрозуміє, чи поруч з ним саме та людина, з якою хочеться разом дивитись на небо. А ще на них чекає гра з особистими питаннями, на які потрібно відповісти чесно.

Наступне побачення відбудеться у вигляді еко-акції. Одразу три дівчини разом будуть очищувати простір разом з Тарасом. І знову не обійшлося без Маленького принца.

Там є цитата: “Прибрався сам уранці — ретельно прибери й свою планету”. Тому ми сьогодні будемо прибирати найкрасивіше у світі місто.

Мета побачення — показати, хто здатен не лише говорити про зміни, а й втілювати їх у життя.

А ще глядачі стануть свідками першого побачення у форматі “2+1”. З нього повернеться лише одна героїня. Ведучий принесе дівчатам запрошення із написом: “Кожна людина повинна прагнути до своєї планети”.

Героїні постануть перед непростим вибором: спостерігати за тим, що відбувається, чи довіритись своєму моменту. Це побачення випробує дівчат на ревнощі, довіру і щирість.

Потім дівчата візьмуть участь у креативному апсайклінг-челенджі та спробують створити власні образи з уживаних речей. Без фантазії не обійтися — дівчата шукатимуть сенс у недосконалому та намагатимуться не розгубити красу.

А кому з героїнь вдасться створити найтісніший зв’язок з Тарасом, а хто залишить реаліті — дивись в п’ятницю о 19:00 на СТБ.

А перш ніж дивитися новий випуск Холостяка, нагадай собі, хто вже покинув проект минулого тижня.

