Холостяк 14 сезон 5 выпуск — испытание любви в Карпатских приключениях: где смотреть

Только представь: новый выпуск Холостяка перенесет тебя в Карпаты — горы, где пахнет свежестью и хвойным лесом, где от костра идет легкий дымок, а палатки стоят среди тишины, которую нарушает только шелест деревьев и журчание ручья.

Именно сюда в новом, 5-м выпуске, Холостяка отправятся героини. И это совсем не роскошный отель с мягкими кроватями — здесь любовь проверяется совсем иначе: на выносливость и готовность быть рядом, когда устал, чувствуешь холод или усталость.

Больше интересных подробностей о новом 5-м выпуске «Холостяка», а также где и когда его смотреть — в материале.

Холостяк 14 сезон 5 выпуск: испытания Карпатами

Тарас Цымбалюк говорит, что Карпаты — это его место силы. Здесь для девушек создали палаточный городок, устроив его так, чтобы в этой необычной обстановке они могли раскрыться и показать, какие они на самом деле. В жизни, говорит Тарас, бывает всякое, и иногда нужно выходить из зоны комфорта и преодолевать трудности.

Испытания начнутся сразу. Вместо привычных ключей от номеров их встретит ведущий Григорий Решетник с рюкзаками и заданием: взять только то, что поместится внутрь.

Так девушки столкнутся с проблемой: взять часть снаряжения для всех или оставить выбор другим? Маленькое, казалось бы, действие, но оно сразу выявляет настоящий характер человека.

Первые свидания в горах

Первое свидание — на горе Синяк. Три девушки поднимутся вверх вместе с Тарасом. Каждый шаг, каждая остановка станут маленькой метафорой отношений: как ведешь себя, когда тяжело, когда кто-то идет быстрее, когда хочется остановиться.

Второе свидание испытывает еще сильнее: две девушки вместе с Холостяком отправятся на сплав по горной реке. Холодная вода и быстрая течения помогут понять истинное отношение друг к другу, ведь в этой ситуации характер проявляется как нельзя лучше.

Кульминация недели — магия Купальской ночи

И наконец соберется женский клуб, чтобы плести венки и подготовиться к особой Церемонии роз. Здесь каждый венок — маленькая личная история, а праздник Ивана Купала приобретает в проекте «Холостяк» новое значение.

Не пропусти 5-й выпуск 14 сезона Холостяка — в эту пятницу, 14 ноября, в 19:00 на СТБ.

