Холостяк 14 сезон 5 випуск — випробування кохання в Карпатських пригодах: де дивитись

Тільки уяви: новий випуск Холостяка перенесе тебе в Карпати – гори, де пахне свіжістю і хвойним лісом, де від багаття йде легкий димок, а намети стоять серед тиші, яку порушує лише шелест дерев і дзюрчання струмка.

Саме сюди в новому, 5 випуску, Холостяка вирушать героїні. І це зовсім не люксовий готель із м’якими ліжками — тут кохання перевіряється зовсім по-іншому: на витривалість і готовність бути поруч, коли втомлений, відчуваєш холод чи втому.

Більше цікавих подробиць про новий 5 випуск Холостяка, і де та коли його дивитись — у матеріалі.

Холостяк 14 сезон 5 випуск: випробування Карпатами

Тарас Цимбалюк каже, що Карпати – це його місце сили. Тут для дівчат створили наметове містечко, облаштувавши його так, щоб у цій незвичній обстановці вони могли розкритися і показати, які вони насправді. В житті, каже Тарас, трапляється всяке, і часом треба виходити з зони комфорту і долати труднощі.

Випробування почнуться одразу. Замість звичних ключів від номерів їх зустріне ведучий Григорій Решетник з рюкзаками й завданням: взяти лише те, що поміститься всередину.

Тож дівчата стикнуться з проблемою: взяти частину спорядження для всіх чи залишити вибір іншим? Маленька, здавалося б, дія, але вона відразу виявляє справжній характер людини.

Перші побачення в горах

Перше побачення — на горі Синяк. Три дівчини піднімуться вгору разом із Тарасом. Кожен крок, кожна зупинка стане маленькою метафорою стосунків: як поводишся, коли важко, коли хтось іде швидше, коли хочеться зупинитися.

Друге побачення ще більше випробовує: дві дівчини разом із Холостяком вирушать на сплав гірською річкою. Холодна вода та швидка течія допоможуть зрозуміти істинне ставлення одне до одного, адже у цій ситуації характер виявляється якнайкраще.

Кульмінація тижня — магія Купальської ночі

І наостанок збереться жіночий клуб, щоб плести вінки і підготуватися до особливої Церемонії троянд. Тут кожен вінок — маленька особиста історія, а свято Івана Купала набуває в проєкті Холостяк нового значення.

Не пропусти 5 випуск 14 сезону Холостяка — в цю п’ятницю, 14 листопада, о 19:00 на СТБ.

